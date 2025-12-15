Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

BHXH TP.HCM chấn chỉnh việc thu phí trái quy định khi vận động tham gia bảo hiểm

Dương Lan
Dương Lan
15/12/2025 04:00 GMT+7

Theo BHXH TP.HCM, thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng một số nhân viên đề nghị thu thêm phí dịch vụ trái quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và làm giảm niềm tin vào chính sách an sinh xã hội.

Theo BHXH TP.HCM, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và BHXH tự nguyện được triển khai rộng rãi. 

Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng một số nhân viên đề nghị thu thêm phí dịch vụ trái quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và làm giảm niềm tin vào chính sách an sinh xã hội.

BHXH TP.HCM chấn chỉnh việc thu phí trái quy định khi vận động tham gia bảo hiểm- Ảnh 1.

Người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, BHXH tự nguyện không phải đóng phí dịch vụ

ẢNH: NVCC

Trước thực trạng này, BHXH TP.HCM yêu cầu các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí nào khi hướng dẫn, tư vấn người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Những hành vi lợi dụng việc vận động, tư vấn để trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định.

Cơ quan BHXH cũng lưu ý người tham gia chỉ nộp tiền theo mức đóng và phương thức đóng đã đăng ký, đồng thời cần kiểm tra kỹ thông tin và yêu cầu cấp biên lai thu theo mẫu thống nhất của BHXH Việt Nam. Trường hợp phát hiện thu sai quy định, người dân cần phản ánh kịp thời đến cơ quan BHXH để được bảo vệ quyền lợi.

Thời gian tới, BHXH TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động thu của các tổ chức liên quan, đẩy mạnh tuyên truyền minh bạch nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ, chính xác các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

