Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Nhiều thay đổi mới về chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 1.1.2026

Thu Hằng
Thu Hằng
08/12/2025 18:32 GMT+7

Luật Việc làm 2025 có hiệu lực từ 1.1.2026 bổ sung hàng loạt thay đổi về bảo hiểm thất nghiệp. Các quy định mới nhằm linh hoạt các chế độ hưởng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Rút ngắn thời gian, thống nhất một mức trần hưởng trợ cấp thất nghiệp

Một trong những điểm mới đáng chú ý có lợi trực tiếp cho người lao động là việc rút ngắn thời gian giải quyết hưởng trợ cấp.

Nhiều thay đổi mới về chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2026 - Ảnh 1.

Nhiều thay đổi mới về chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 1.1. 2026

ẢNH: THU HẰNG

Theo khoản 3, điều 39 luật Việc làm 2025, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp từ ngày làm việc thứ 11 kể từ khi nộp đủ hồ sơ, thay vì ngày thứ 16 như quy định của luật Việc làm năm 2013. Quy định này giúp người lao động tiếp cận hỗ trợ tài chính nhanh hơn trong giai đoạn khó khăn khi mất việc làm.

Luật mới cũng thống nhất mức trần hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng hằng tháng vẫn bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng mức tối đa không vượt quá 5 lần lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố. Quy định này thay thế cho sự phân biệt trong luật năm 2013 quy định mức trần dựa trên mức lương cơ sở đối với khu vực nhà nước và lương tối thiểu vùng đối với khu vực doanh nghiệp.

Bổ sung chế độ hỗ trợ tiền ăn cho người học nghề

Về hỗ trợ học nghề, luật Việc làm 2025 đổi tên chế độ "hỗ trợ học nghề" thành "hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề". Điểm mới đáng chú ý là bên cạnh việc hỗ trợ học phí, người lao động tham gia khóa đào tạo sẽ được bổ sung hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học. Quy định này nhằm khuyến khích người thất nghiệp tích cực tham gia đào tạo lại, sớm quay trở lại thị trường lao động, thay vì chỉ tập trung vào việc nhận trợ cấp bằng tiền.

Luật mới cũng mở rộng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và bồi dưỡng nhằm phòng ngừa thất nghiệp. Cụ thể, tại điều 42 trong luật đã bỏ điều kiện "gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh" đã được quy định chi tiết và cụ thể hơn như: thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định tại Bộ luật Lao động; thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh; các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Chế độ này góp phần duy trì việc làm cho người lao động, từ đó giúp ổn định đời sống của người lao động, góp phần ổn định xã hội, đồng thời khi việc làm của người lao động được duy trì sẽ góp phần giảm số người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Siết điều kiện không được hưởng trợ cấp

Bên cạnh đó, khoản 1, điều 38 sửa đổi quy định về trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp liên quan đến chế độ hưu trí. Theo đó, người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp, thay vì quy định "đã hưởng lương hưu" như trước. Luật cũng bổ sung trường hợp chấm dứt hưởng theo đề nghị của chính người lao động.

Các thay đổi nói trên được kỳ vọng tăng tính linh hoạt của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ người lao động tốt hơn và giúp thị trường lao động ổn định, bền vững hơn

Tin liên quan

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ năm 2026

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ năm 2026

Từ 1.1.2026, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng mạnh theo lương tối thiểu vùng, trong đó người lao động ở vùng I có thể nhận tới 26,55 triệu đồng/tháng.

Khám phá thêm chủ đề

bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp 2026 thay đổi bảo hiểm thất nghiệp luật việc làm 2025 chế độ bảo hiểm thất nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận