Rút ngắn thời gian, thống nhất một mức trần hưởng trợ cấp thất nghiệp

Một trong những điểm mới đáng chú ý có lợi trực tiếp cho người lao động là việc rút ngắn thời gian giải quyết hưởng trợ cấp.

Nhiều thay đổi mới về chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 1.1. 2026

ẢNH: THU HẰNG

Theo khoản 3, điều 39 luật Việc làm 2025, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp từ ngày làm việc thứ 11 kể từ khi nộp đủ hồ sơ, thay vì ngày thứ 16 như quy định của luật Việc làm năm 2013. Quy định này giúp người lao động tiếp cận hỗ trợ tài chính nhanh hơn trong giai đoạn khó khăn khi mất việc làm.

Luật mới cũng thống nhất mức trần hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng hằng tháng vẫn bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng mức tối đa không vượt quá 5 lần lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố. Quy định này thay thế cho sự phân biệt trong luật năm 2013 quy định mức trần dựa trên mức lương cơ sở đối với khu vực nhà nước và lương tối thiểu vùng đối với khu vực doanh nghiệp.

Bổ sung chế độ hỗ trợ tiền ăn cho người học nghề

Về hỗ trợ học nghề, luật Việc làm 2025 đổi tên chế độ "hỗ trợ học nghề" thành "hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề". Điểm mới đáng chú ý là bên cạnh việc hỗ trợ học phí, người lao động tham gia khóa đào tạo sẽ được bổ sung hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học. Quy định này nhằm khuyến khích người thất nghiệp tích cực tham gia đào tạo lại, sớm quay trở lại thị trường lao động, thay vì chỉ tập trung vào việc nhận trợ cấp bằng tiền.

Luật mới cũng mở rộng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và bồi dưỡng nhằm phòng ngừa thất nghiệp. Cụ thể, tại điều 42 trong luật đã bỏ điều kiện "gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh" đã được quy định chi tiết và cụ thể hơn như: thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định tại Bộ luật Lao động; thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh; các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Chế độ này góp phần duy trì việc làm cho người lao động, từ đó giúp ổn định đời sống của người lao động, góp phần ổn định xã hội, đồng thời khi việc làm của người lao động được duy trì sẽ góp phần giảm số người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Siết điều kiện không được hưởng trợ cấp

Bên cạnh đó, khoản 1, điều 38 sửa đổi quy định về trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp liên quan đến chế độ hưu trí. Theo đó, người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp, thay vì quy định "đã hưởng lương hưu" như trước. Luật cũng bổ sung trường hợp chấm dứt hưởng theo đề nghị của chính người lao động.

Các thay đổi nói trên được kỳ vọng tăng tính linh hoạt của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ người lao động tốt hơn và giúp thị trường lao động ổn định, bền vững hơn