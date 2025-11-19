Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ năm 2026

Thu Hằng
Thu Hằng
19/11/2025 17:49 GMT+7

Từ 1.1.2026, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng mạnh theo lương tối thiểu vùng, trong đó người lao động ở vùng I có thể nhận tới 26,55 triệu đồng/tháng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP. Đây là căn cứ để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2026. 

- Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Trong đó, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: vùng I: tăng 350.000 đồng, từ 4,96 triệu đồng/tháng lên 5,31 triệu đồng/tháng; vùng II: tăng 320.000 đồng, từ 4,41 triệu đồng/tháng lên 4,73 triệu đồng/tháng; vùng III: tăng 280.000 đồng, từ 3,86 triệu/tháng lên 4,14 triệu đồng/tháng; vùng IV: tăng 250.000 đồng, từ 3,45 triệu đồng/tháng lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ làm tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa.

Cụ thể, tại khoản 1, điều 38 luật Việc làm năm 2025, cũng có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Mức tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định này thay đổi so với luật Việc làm năm 2013 (còn hiệu lực đến ngày 31.12.2025), quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa bằng 5 lần mức lương cơ sở hoặc mức lương tối thiểu vùng tùy thuộc vào đối tượng.

Như vậy, theo quy định mới, từ năm 2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa mà người lao động được nhận hằng tháng sẽ không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Việc áp dụng thống nhất mức tối đa bằng 5 lần lương tối thiểu vùng cho cả hai khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp, nhằm đảm bảo công bằng hơn giữa các nhóm lao động.

Với mức lương tối thiểu vùng mới, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa/tháng tăng tương ứng như sau:

Vùng I: 26,55 triệu đồng/tháng (tăng 1,75 triệuđồng); vùng II: 23,65 triệu đồng đồng/tháng (tăng 1,6 triệu đồng); vùng 3 là 20,7 triệu đồng/tháng (tăng 1,4 triệu đồng); vùng 4: 18,5 triệu đồng/tháng (tăng 1,25 triệu đồng).

Tổng mức hưởng trợ cấp tối đa (12 tháng) có thể lên đến hơn 318 triệu đồng cho vùng 1 và gần 284 triệu đồng; vùng III 248 triệu đồng và vùng IV là 222 triệu đồng.

Cơ quan BHXH lưu ý, quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026. Vì vậy, các trường hợp thất nghiệp xảy ra trước thời điểm này vẫn áp dụng theo quy định của luật Việc làm năm 2013.

Cùng với mức hưởng trợ cấp tăng, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cũng được điều chỉnh từ đầu năm sau. Tương tự như việc đóng BHXH bắt buộc, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng phụ thuộc vào tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH.

Khi lương tối thiểu vùng tăng, mức lương tháng đóng BHXH tối thiểu sẽ tăng, kéo theo đó là mức đóng bảo hiểm thất hiểm thất nghiệp tối thiểu cũng tăng.

Tin liên quan

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 67.000 tỉ đồng

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 67.000 tỉ đồng

Kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2024 là 67.365 tỉ đồng. Dự kiến năm 2025, số dư cuối kỳ là 67.384 tỉ đồng. Với mức kết dư này, quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn cho những năm tiếp theo.

Khám phá thêm chủ đề

thất nghiệp trợ cấp thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp Luật Việc làm BHXH
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận