Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 67.000 tỉ đồng

Đây là đánh giá của Bộ Nội vụ về tác động an toàn quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Việc làm sửa đổi (có hiệu lực từ 1.1.2026).

Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp ẢNH: T.N

Bộ Nội vụ cho biết, trong giai đoạn 2023 - 2025 cho thấy xu hướng tích cực về thu và kết dư quỹ. Tính đến hết tháng 6.2025, cả nước có 16,42 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến hết năm nay, khoảng 16,6 triệu lao động tham gia, tăng 1,8 triệu so với năm 2023.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2024 là 67.365 tỉ đồng. Năm 2025, theo kế hoạch, thu dự kiến đạt hơn 25.735 tỉ đồng, chi 27.188 tỉ đồng, với số dư cuối kỳ dự kiến là 67.384 tỉ đồng.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Việc làm sửa đổi, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung một điều về mức đóng và nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng 1% mức tiền lương tháng; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Bộ Nội vụ, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời tính toán về thu, chi bảo hiểm thất nghiệp và lựa chọn mức đóng 1% để đảm bảo khả năng chi trả của quỹ và đảm bảo an toàn quỹ bảo hiểm thất nghiệp mà không cần sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong 3 năm tới.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định về giảm tiền đóng vào quỹ từ 1% xuống 0% đối với chủ doanh nghiệp khi sử dụng lao động là người khuyết tật trong thời gian người này làm việc nhưng thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng.

Theo ý kiến của các bộ, ngành, quy định này rất nhân văn và phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, cũng cần có quy định về kiểm tra, giám sát để tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa tuyển dụng người khuyết tật nhằm trục lợi chính sách.

Như vậy, với kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp tính đến cuối năm 2025 dự kiến khoảng 67.384 tỉ đồng, Bộ Nội vụ đánh giá khi thực hiện các chính sách theo quy định mới tại luật Việc làm (sửa đổi) và với mức đóng vào quỹ của người lao động và người sử dụng lao động là 1% tiền lương tháng thì quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn.

Dự kiến số thu bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2026 khoảng 27.041 tỉ đồng, năm 2027 khoảng 28.344 tỉ đồng và năm 2028 khoảng 29.722 tỉ đồng.