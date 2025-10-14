Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Nội vụ đề xuất nhiều điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp

Tuyến Phan
Tuyến Phan
14/10/2025 15:19 GMT+7

Bộ Nội vụ đề xuất nhiều điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp, nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ngày 14.10, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Theo cơ quan soạn thảo, dự thảo nghị định được thiết kế dựa trên nguyên tắc kế thừa, phát triển những quy định hiện hành phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp, nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phù hợp trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Bộ Nội vụ đề xuất nhiều điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất nhiều điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp (ảnh minh họa)

ẢNH: T.N

Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung 1 điều về mức đóng và nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, người lao động, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng 1% mức tiền lương tháng; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Nội vụ cho hay, điều 33 luật Việc làm quy định mức đóng tối đa 1%. Do đó, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của các đơn vị có liên quan, đồng thời tính toán về thu, chi bảo hiểm thất nghiệp và lựa chọn mức đóng 1% để đảm bảo khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và đảm bảo an toàn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp mà không cần sự hỗ trợ từ ngân sách trong 3 năm tới.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung 1 điều về giảm tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian người lao động làm việc nhưng thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng.

Theo cơ quan soạn thảo, Việt Nam có 2 triệu người khuyết tật có khả năng lao động. Giả sử chính sách thu hút được 10% số này, với mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay là 6 triệu đồng/tháng, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng là 1%, thì số tiền đóng giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 144 tỉ đồng/năm.

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn trong các năm tiếp theo. Mặt khác, việc giảm đóng này cũng không phát sinh thủ tục hành chính khi người sử dụng lao động đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động là người khuyết tật với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ còn đề xuất bổ sung 1 điều về căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm theo quy định tại điều 31 luật Việc làm, tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp và truy thu, truy đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Lý do, luật Việc làm năm 2025 đã bỏ quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp, nên dự thảo quy định trên cơ sở kế thừa các nội dung tại điều 58 luật Việc làm năm 2013 và đồng bộ với quy định hiện hành về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Dự thảo cũng bổ sung 1 điều về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi: người lao động có tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động bị huỷ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cạnh đó là người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, người lao động được cơ quan bảo hiểm thất nghiệp xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đây là các quy định hiện hành đã và đang được triển khai thực hiện. Để đảm bảo thuận lợi trong tổ chức thực hiện từ ngày 1.1.2026 (luật Việc làm có hiệu lực), cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung nội dung như đã nêu.

