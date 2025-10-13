Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó làm rõ quan điểm về đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo luật BHXH 2024, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

ẢNH: T.N

Trong các kiến nghị gửi về Bộ Nội vụ, cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi và bổ sung quy định về BHXH, tuổi nghỉ hưu, quyền lợi người lao động và tiền lương tối thiểu, bảo đảm phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, cử tri đề nghị giảm ngưỡng tuổi được hưởng chính sách bảo trợ xã hội để mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Phản hồi nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết luật BHXH2024 đã được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới nhằm thể chế hóa các nội dung cải cách được nêu tại Nghị quyết 28-NQ/T.Ư, đồng thời khắc phục những vướng mắc, hạn chế của luật BHXH 2014.

Luật mới mở rộng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn để thu hút người lao động tham gia BHXH. Một trong những thay đổi đáng chú ý là giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, tạo cơ hội cho nhiều người được hưởng lương hưu hơn. Ngoài ra, luật cũng quy định mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và bổ sung một số quyền lợi như giảm điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ điều trị vô sinh, hay quy định linh hoạt hơn trong chế độ ốm đau.

Bộ Nội vụ cho biết thêm, cơ quan này đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định 159/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật BHXH về BHXH tự nguyện. Theo đó, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện tăng 1,5 - 2 lần so với trước đây, nhằm khuyến khích người dân tham gia.

Về chính sách với người cao tuổi, trong thời gian qua, Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh theo hướng hạ độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội. Mới nhất, theo luật BHXH 2024, công dân Việt Nam từ 75 tuổi trở lên hoặc từ 70 tuổi nếu thuộc hộ nghèo, cận nghèo không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với mức hưởng là 500.000 đồng/tháng

Bộ Nội vụ cho rằng, việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội là nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc với công tác an sinh xã hội, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn.

Đối với kiến nghị giảm ngưỡng tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội để mở rộng đối tượng thụ hưởng, Bộ Nội vụ cho biết việc này cần được xem xét trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ người cao tuổi, phụ thuộc vào ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Đồng thời, phải có nghiên cứu đánh giá tác động về kinh tế - xã hội để bảo đảm tính khả thi và bền vững của hệ thống trợ cấp xã hội trong thời gian tới.

Cơ quan này dẫn khoản 3 điều 21 của luật BHXH 2024, quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Nghị định 76/2024/NĐ-CP cũng cho phép địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi được trình HĐND quyết định mức trợ giúp xã hội cao hơn, hoặc mở rộng đối tượng thụ hưởng.