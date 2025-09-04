Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thông tin mới về tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Thu Hằng
Thu Hằng
04/09/2025 16:46 GMT+7

Từ tháng 9, Hà Nội tổ chức lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế một cửa.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vừa có thông báo về việc tổ chức lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tin mới về tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, từ ngày 31.8, trung tâm này dừng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Hà Đông, địa chỉ số 144 Trần Phú, P.Hà Đông.

Từ ngày 3.9, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Hà Đông thực hiện các nhiệm vụ: thu thập, khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, người lao động; tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động và các chính sách pháp luật lao động có liên quan; tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch; tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động đang hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác.

Người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp sẽ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tại tầng 1 và tầng 2 nhà A, số 215 Trung Kính, P.Yên Hòa.

Ngoài phương thức trên, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đối tượng thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã được liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp người lao động giảm thiểu giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trước đó, thực hiện Đề án 06, từ ngày 21.7, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình và cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 6 thủ tục bảo hiểm thất nghiệp.

Trong tháng 8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai thí điểm 6 thủ tục bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, gồm: thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng đối với các trường hợp bất khả kháng; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; tạm dừng; tiếp tục; chấm dứt; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Báo cáo thị trường lao động Hà Nội tháng 7.2025 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 8.893 trường hợp trong tháng 7 với tổng số tiền hỗ trợ là 290,3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, 121 người lao động đã được hỗ trợ học nghề với kinh phí 495 triệu đồng, giúp họ sớm quay trở lại thị trường lao động.

Khám phá thêm chủ đề

bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm dịch vụ việc làm hà nội thủ tục bảo hiểm thất nghiệp
Xem thêm bình luận