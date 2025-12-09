Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

Công ty có được đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên theo doanh số?

Dương Lan
Dương Lan
09/12/2025 13:38 GMT+7

Nhiều người thắc mắc, công ty có đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên khi thu nhập của họ phụ thuộc vào doanh thu hằng tháng hay không?

Thắc mắc này xuất phát từ thực tế nhiều doanh nghiệp áp dụng cơ chế trả lương theo doanh số, nhiều người băn khoăn cách tính mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Điều 7 Nghị định 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội quy định, tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Công ty có được đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên theo doanh số? - Ảnh 1.

Người lao động lắng nghe tư vấn về bảo hiểm xã hội

ẢNH: PHAN DIỆP

Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại điều 93 của bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Theo điểm a khoản 5 điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, các khoản phụ cấp lương nhằm bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt hay mức độ thu hút lao động, những nội dung chưa được tính hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương quy định sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Các khoản phụ cấp này không bao gồm những khoản chi trả phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất, quá trình làm việc hay chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản bổ sung khác có xác định mức tiền cụ thể, được thỏa thuận cùng với mức lương trong hợp đồng lao động và chi trả đều đặn, ổn định theo từng kỳ lương. Nhóm khoản bổ sung này không bao gồm các khoản mang tính biến động, phụ thuộc vào năng suất, quá trình làm việc hoặc chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, các khoản thu nhập bổ sung phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động không làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

