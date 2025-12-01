Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

Khẩn trương chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau mưa lũ

Thu Hằng
01/12/2025 18:55 GMT+7

Các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt lớn khẩn trương giải quyết, chi trả đầy đủ và kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đồng thời mở rộng các kênh hỗ trợ từ xa để giảm thủ tục và tạo thuận lợi tối đa cho hồ sơ của người dân.

Đây là yêu cầu về việc giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa được Bộ Nội vụ gửi UBND 9 tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tăng tốc chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau mưa lũ - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương nhanh chóng giải quyết quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

ẢNH: T.H

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 228/CĐ-TTg ngày 25.11.2025 về việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung bộ, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục nhanh chóng để giải quyết đúng, đủ và kịp thời quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cạnh đó, các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động để người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Bộ Nội vụ đề nghị tăng cường hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính, bố trí các điểm tiếp nhận lưu động (khi bảo đảm an toàn).

Để hỗ trợ người lao động hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, cập nhật tình trạng hồ sơ đang được giải quyết, Bộ Nội vụ đề nghị thiết lập và duy trì các kênh hỗ trợ từ xa như: bố trí đường dây nóng, Zalo, email… nhằm hạn chế việc đi lại không cần thiết.

Căn cứ điều kiện thực tế, tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trình tự thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Bộ Nội vụ đề nghị phản ánh về bộ qua Cục Việc làm (địa chỉ: số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để kịp thời xem xét, giải quyết.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp-Môi trường), đợt mưa lũ ở miền Trung vừa qua đã khiến 108 người chết và mất tích. Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 14.352 tỉ đồng.

