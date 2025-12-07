Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

Công ty cho nghỉ tết 16 ngày, người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội?

Dương Lan
Dương Lan
07/12/2025 10:41 GMT+7

Một công ty công bố lịch nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 16 ngày. Nhiều người thắc mắc trong thời gian nghỉ, doanh nghiệp và người lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Một người lao động cho biết, công ty chị chuyên may quần áo phục vụ lễ hội, cao điểm sản xuất thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9. Năm nay, công ty công bố lịch nghỉ tết Nguyên đán 2026 kéo dài 16 ngày nên chị thắc mắc với thời gian nghỉ như vậy thì có phải đóng bảo hiểm xã hội không? 

Trong 16 ngày nghỉ tết, có 2 ngày nghỉ hằng tuần, 7 ngày nghỉ tết có hưởng lương (công ty cho nghỉ thêm 2 ngày so với quy định), còn lại tính vào ngày nghỉ phép của người lao động. Trường hợp công nhân không còn ngày nghỉ phép thì thỏa thuận nghỉ không lương. 

Công ty cho nghỉ tết 16 ngày, người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội? - Ảnh 1.

Công nhân một công ty ở TP.HCM tan ca

ẢNH: T.L

Một lãnh đạo ngành Bảo hiểm xã hội cho biết, căn cứ khoản 5, khoản 6 điều 33 luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ 1.7.2025) quy định về mức đóng, phương thức và thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, thì người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tháng gần nhất.

Như vậy, về nguyên tắc nếu người lao động nghỉ tết từ 14 ngày trở lên trong cùng 1 tháng mà vẫn được hưởng lương thì doanh nghiệp và người lao động vẫn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tháng đó. Trường hợp người lao động nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong cùng 1 tháng mà không hưởng tiền lương thì không cần phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.

Với trường hợp bạn đọc thắc mắc, số ngày nghỉ không lương chỉ tối đa 7 ngày với những lao động không còn ngày nghỉ phép thì vẫn tham gia bảo hiểm, bảo hiểm y tế.

Khám phá thêm chủ đề

Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế nghỉ tết nghỉ tết nguyên đán Tết Nguyên đán Bính Ngọ BHXH người lao động
