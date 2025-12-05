Người cao tuổi đóng BHYT trước thời điểm miễn phí có được hoàn tiền?

Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc nếu đã đóng bảo hiểm y tế cho năm 2026 trước ngày chính sách miễn phí có hiệu lực thì có được hoàn lại không?



Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, căn cứ khoản 2 điều 5 Nghị quyết 56, những người thuộc đối tượng của nghị quyết nếu đang có thẻ bảo hiểm y tế thì khoản hỗ trợ sẽ được áp dụng từ ngày ngay sau khi thẻ bảo hiểm y tế hiện tại hết hạn.

Do đó, trường hợp đã đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế và thẻ đã có hiệu lực thì sẽ không được hoàn lại số tiền đã đóng.

Người cao tuổi được tư vấn về bảo hiểm xã hội tại Bưu điện Thủ Đức ẢNH: PHAN DIỆP

Trước đó, để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng đối tượng, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị UBND các phường khẩn trương lập và gửi danh sách người dân từ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi (theo mẫu đính kèm) về Bảo hiểm xã hội cơ sở

Những phường chưa từng cung cấp dữ liệu cần hoàn thành trước thời hạn đề ra để tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Trên cơ sở danh sách do các phường cung cấp, Bảo hiểm xã hội cơ sở sẽ rà soát, đối chiếu lập thành 3 danh sách và gửi về cho UBND phường.

Danh sách 1: Người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi chưa tham gia bảo hiểm y tế hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn.

Danh sách 2: Người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi đã tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm bảo hiểm y tế hộ gia đình còn giá trị sử dụng.

Danh sách 3: Người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi đã tham gia bảo hiểm y tế hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác, không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ để đảm bảo mọi người cao tuổi trong diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56 đều được cấp thẻ đúng thời hạn và đầy đủ.