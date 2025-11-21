TP.HCM: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi

Theo BHXH TP.HCM, để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng đối tượng, cơ quan này đề nghị UBND các phường khẩn trương lập và gửi danh sách người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi (theo mẫu đính kèm) về BHXH cơ sở trước ngày 25.11.2025.



Những phường chưa từng cung cấp dữ liệu phải hoàn thành ngay để tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Trên cơ sở danh sách do các phường cung cấp, BHXH cơ sở sẽ rà soát, đối chiếu lập thành 3 danh sách và gửi về cho UBND phường.

Danh sách 1: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi chưa tham gia bảo hiểm y tế hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn.



Danh sách 2: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi đã tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm bảo hiểm y tế hộ gia đình còn giá trị sử dụng.



Danh sách 3: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi đã tham gia bảo hiểm y tế hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác, không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56.



Đối với danh sách 1, UBND phường phải phối hợp công an phường lập danh sách D03-TS, bao gồm những người từ 65 đến dưới 75 tuổi đủ điều kiện hỗ trợ và gửi về BHXH trước ngày 30.11.2025.

Người già được tư vấn về BHXH tại Bưu điện Thủ Đức ẢNH: PHAN DIỆP

Trường hợp người dân trong danh sách chưa có mã số BHXH, phường cần hướng dẫn họ cung cấp căn cước công dân/định danh cá nhân để BHXH bổ sung. Người chưa từng có thẻ hoặc thẻ hết hạn quá 3 tháng thì thẻ mới có giá trị từ 14.12.2025, ngân sách hỗ trợ từ tháng 12. Người có thẻ hết hạn không quá 3 tháng thì thẻ mới có giá trị từ 14.11.2025, ngân sách hỗ trợ từ tháng 11.

Với danh sách 2, tức nhóm đang dùng thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình còn hiệu lực, UBND phường phải theo dõi thời điểm thẻ hết hạn. Khi thẻ hộ gia đình hết giá trị, phường lập danh sách (D03-TS) gửi BHXH để cấp thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết 56 nối tiếp ngay. Danh sách phải gửi ít nhất 10 ngày trước khi thẻ cũ hết hạn để tránh gián đoạn quyền lợi.

Ngoài ra, hằng tháng UBND phường phải rà soát người dân vừa tròn 65 tuổi, lập danh sách gửi BHXH trước ngày 10 hằng tháng để cấp thẻ đúng thời điểm. Thẻ mới có giá trị từ ngày liền kề ngày họ đủ 65 tuổi, hoặc liền kề ngày thẻ cũ hết hạn, nếu người đó đang dùng thẻ bảo hiểm y tế trước đó.

Cũng trong ngày 10 hằng tháng, BHXH cơ sở sẽ gửi danh sách người dân còn 3 tháng nữa là đủ 75 tuổi cho UBND phường để thông báo và hướng dẫn họ làm thủ tục hưởng hưu trí xã hội, đồng thời chuyển sang nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện hưu trí xã hội (theo luật Số 51/2024/QH15).

BHXH TP.HCM yêu cầu các phường thông báo rộng rãi chính sách mới qua hệ thống truyền thanh, nhóm tổ dân phố, mạng xã hội, các kênh thông tin cộng đồng.

Người dân thuộc diện từ 65 đến dưới 75 tuổi, chưa có thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ hộ gia đình đã hết hạn, được đề nghị liên hệ ngay UBND phường để kê khai và làm thủ tục cấp thẻ.

BHXH TP.HCM đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ để đảm bảo mọi người cao tuổi trong diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56 đều được cấp thẻ đúng thời hạn, đầy đủ và không bỏ sót.