Thời sự Lao động - Việc làm

Hướng dẫn nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT năm 2026 tại TP.HCM

Dương Lan
Dương Lan
19/11/2025 04:00 GMT+7

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa có hướng dẫn các đơn vị nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo thẻ BHYT của người tham gia có giá trị sử dụng từ ngày 1.1.2026.

Theo BHXH TP.HCM, các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở giáo dục - đào tạo, đơn vị quản lý người tham gia BHYT và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng cần khẩn trương rà soát, hoàn tất nghĩa vụ đóng trước các mốc thời gian quy định.

Đối với đơn vị sử dụng lao động, chậm nhất ngày 25.12.2025 phải chuyển đầy đủ số tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm đóng đến hết tháng 11.2025 và số phát sinh của tháng 12.2025, bao gồm khoản truy thu và lãi chậm đóng (nếu có).

Trường hợp đến hết ngày 31.12.2025 vẫn còn nợ, đơn vị sẽ chưa được gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2026. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, đơn vị nộp hồ sơ điện tử 604 (ghi rõ đề nghị cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT 2026) để được cấp thẻ kịp thời.

Hướng dẫn nộp hồ sơ , chuyển tiền đóng BHXH , BHYT năm 2026 tại TP . HCM - Ảnh 1.

Người dân khám chữa bệnh bằng BHYT tại một bệnh viện

ẢNH: DUY TÍNH

BHXH TP.HCM lưu ý các đơn vị cần rà soát danh sách lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ không lương, nghỉ ốm… để cập nhật đúng số lượng cần gia hạn, tránh sai lệch dữ liệu.

Đối với cơ sở giáo dục - đào tạo, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở công lập, ngoài công lập, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (50% ngân sách T.Ư, 50% ngân sách thành phố).

Các trường cần nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT học sinh - sinh viên năm học 2025 - 2026 và chuyển tiền BHYT sinh viên trước ngày 20.12.2025 để thẻ có hiệu lực từ 1.1.2026.

Với những trường có số lượng học sinh - sinh viên từ 5.000 người trở lên, nếu chưa thu thập đủ thông tin theo mẫu D03-TS, TK1-TS thì phải chuyển tiền trước ngày 25.12.2025 và nộp hồ sơ điện tử 603 trong tháng 1.2026.

Hướng dẫn nộp hồ sơ , chuyển tiền đóng BHXH , BHYT năm 2026 tại TP . HCM - Ảnh 2.

BHXH TP.HCM nhấn mạnh các đơn vị phải thực hiện đúng và đủ theo hướng dẫn để gia hạn giá trị sử dụng BHYT từ ngày 1.1.2026

ẢNH: H.N

Đối với đơn vị quản lý người tham gia BHYT và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, thời hạn đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2025 là ngày 28.12.2025. Sau đó, các đơn vị cần nộp hồ sơ điện tử 603 để người dân được gia hạn thẻ từ ngày 1.1.2026.

BHXH TP.HCM nhấn mạnh các đơn vị phải thực hiện đúng và đủ theo hướng dẫn. Trường hợp chậm trễ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của người tham gia, đơn vị quản lý và tổ chức liên quan sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

