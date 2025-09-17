Đánh giá chất lượng phục vụ của BHXH TP.HCM bằng cách nào?

Theo BHXH TP.HCM, khảo sát nhằm đánh giá khách quan chất lượng phục vụ của cơ quan BHXH và các tổ chức tham gia cung ứng dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để ngành tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Đồng thời giúp BHXH TP.HCM kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch. Khảo sát được thực hiện từ ngày 10.9 - 31.10.



Người dân xếp hàng chờ nộp hồ sơ BHXH tại một đơn vị BHXH ở TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Đối tượng khảo sát gồm cá nhân, đại diện tổ chức, doanh nghiệp đã phát sinh giao dịch với cơ quan BHXH TP.HCM trong khoảng thời gian từ 1.3 đến 31.8.2025. Cơ quan BHXH cam kết bảo mật thông tin của người tham gia trong suốt quá trình khảo sát.

Khảo sát được tiến hành trực tiếp tại các điểm giao dịch của BHXH TP.HCM. Nhân viên BHXH sẽ phát phiếu điều tra, tiếp xúc trực tiếp với người tham gia để thu thập ý kiến, sau đó tổng hợp, nhập liệu và phân tích dữ liệu để tính toán các chỉ số hài lòng.

Toàn bộ phiếu khảo sát được thiết kế trên bộ nhận diện thương hiệu ngành BHXH Việt Nam và đóng dấu giáp lai của BHXH TP.HCM để người dân dễ nhận diện, tránh nhầm lẫn.

Khảo sát tập trung vào hai nhóm nội dung chính:

Tham gia và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, với 4 yếu tố: trách nhiệm cung cấp thông tin và giải thích của cơ quan BHXH; sự tham gia của tổ chức, cá nhân; chất lượng tổ chức thực hiện chính sách; kết quả và tác động của chính sách.

Cung ứng dịch vụ hành chính công với 5 yếu tố: khả năng tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; thái độ, năng lực của viên chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả dịch vụ; việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Phiếu khảo sát được chia thành 4 mẫu tương ứng với từng nhóm đối tượng khác nhau để đảm bảo phù hợp và dễ đánh giá.

Người già được tư vấn về BHXH tự nguyện tại Bưu điện Thủ Đức ẢNH: PHAN DIỆP

Kết quả khảo sát sẽ được thể hiện qua bộ chỉ số hài lòng gồm 4 loại: chỉ số theo tiêu chí, theo yếu tố, theo nội dung và chỉ số hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan BHXH.

Đây là căn cứ quan trọng để BHXH TP.HCM đổi mới phương thức quản lý, nâng cao văn hóa phục vụ, đồng thời tham mưu cho các bộ, ngành và Chính phủ trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH TP.HCM kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dành thời gian tham gia khảo sát và đóng góp ý kiến thẳng thắn, thiết thực. Những phản hồi này sẽ giúp ngành BHXH phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.