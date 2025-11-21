Triều cường 'nhấn chìm' nhiều tuyến đường ở TP.HCM: Người dân vật vã lội nước về nhà

"Đường Phú Thuận này mưa cũng ngập, triều cường nhẹ hay nặng cũng đều ngập. Tôi và nhiều hộ dân buôn bán làm ăn trên tuyến đường này đã quá ngán ngẩm việc, công việc làm ăn buôn bán và sinh hoạt bị đảo lộn rất nhiều", một hộ dân sống trên đường Phú Thuận chia sẻ