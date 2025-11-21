Triều cường 'nhấn chìm' nhiều tuyến đường ở TP.HCM: Người dân vật vã lội nước về nhà

Theo ghi nhận của PV
Thanh Niên, khoảng 17 giờ 30 hôm nay 21.11, triều cường dâng cao "nhấn chìm" nhiều tuyến đường ven kênh rạch như Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, quốc lộ 50, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập… Đặc biệt, trên đường Phú Thuận (phường Phú Thuận, quận 7 cũ), nước dâng lênh láng, khiến việc đi lại và buôn bán trở nên khó khăn, nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ qua dòng nước.
Từ 17 giờ, nhiều tuyến đường ven kênh rạch tại TP.HCM bắt đầu ngập do
triều cường. Tại khu vực đường Tân Thuận, nước dâng đến nửa bánh xe máy, khiến người dân di chuyển vô cùng khó khăn
Triều cường gây
ngập nước đúng vào lúc người dân tan tầm, lượng xe lưu thông đông khiến việc di chuyển khá vất vả
Một học sinh lội qua đoạn đường ngập để về nhà khi triều cường dâng chiều 21.11 trên đường Phú Thuận
Nhiều người gồng mình tăng tốc, cố giữ xe không bị chết máy ở đoạn nước sâu
Triều cường khiến việc buôn bán đình trệ, nhiều người chỉ biết thở dài ngồi nhìn... nước lên
"Đường Phú Thuận này mưa cũng ngập, triều cường nhẹ hay nặng cũng đều ngập. Tôi và nhiều hộ dân buôn bán làm ăn trên tuyến đường này đã quá ngán ngẩm việc, công việc làm ăn buôn bán và sinh hoạt bị đảo lộn rất nhiều", một hộ dân sống trên đường Phú Thuận chia sẻ
Lực lượng cứu hộ túc trực, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân né ổ gà ở nơi nước ngập sâu
Nhiều người chọn quay đầu, đi lên vỉa hè để tránh dòng nước dâng cao
Nước ngập khiến sên xe bị tuột, một học sinh phải tự loay hoay sửa bên vỉa hè đường Huỳnh Tấn Phát
Một người phải lội bộ qua đoạn ngập, đầy mệt mỏi sau một ngày làm việc dài
Người dân chạy xe qua đoạn đường ngập, tập trung để không bị ngã
Đến 20 giờ, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn
Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM đã xuất hiện 75 ngày triều vượt mức báo động 1 (≥ 1,4 m). Trong đó, đợt triều cường cao nhất xuất hiện vào ngày 6.11.2025, đỉnh triều đạt 1,77 m đo tại trạm Phú An (1,82 m tại trạm kiểm soát triều Bình Triệu)
Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, vào sáng nay, mực nước triều cường trên sông Sài Gòn tiếp tục tăng và vượt mức báo động 3 ở tất cả các trạm đo. Cụ thể, tại trạm Nhà Bè và Phú An cùng vượt báo động 3 là 4 cm; trạm Thủ Dầu Một vượt báo động 3 đến 12 cm
Dự báo, trong một hai ngày tới, đỉnh triều cường tiếp tục tăng; cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,65 - 1,17 m; vượt báo động 3 từ 5 - 10 cm. Còn tại trạm Thủ Dầu một từ 1,75 - 1,8 m, vượt báo động 3 từ 15 - 20 cm. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cao gây ngập nặng ở các vùng trũng thấp. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường sông ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn cấp độ 2
