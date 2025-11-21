Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Triều cường 'nhấn chìm' nhiều tuyến đường ở TP.HCM: Người dân vật vã lội nước về nhà

Nhật Thịnh
21/11/2025 20:14 GMT+7

Chiều 21.11, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập sâu. Học sinh, người lao động vất vả lội nước về nhà, xe chết máy hàng loạt, giao thông hỗn loạn giờ tan tầm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 17 giờ 30 hôm nay 21.11, triều cường dâng cao "nhấn chìm" nhiều tuyến đường ven kênh rạch như Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, quốc lộ 50, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập… Đặc biệt, trên đường Phú Thuận (phường Phú Thuận, quận 7 cũ), nước dâng lênh láng, khiến việc đi lại và buôn bán trở nên khó khăn, nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ qua dòng nước.

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 1.

Từ 17 giờ, nhiều tuyến đường ven kênh rạch tại TP.HCM bắt đầu ngập do triều cường. Tại khu vực đường Tân Thuận, nước dâng đến nửa bánh xe máy, khiến người dân di chuyển vô cùng khó khăn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 2.

Triều cường gây ngập nước đúng vào lúc người dân tan tầm, lượng xe lưu thông đông khiến việc di chuyển khá vất vả

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 3.

Một học sinh lội qua đoạn đường ngập để về nhà khi triều cường dâng chiều 21.11 trên đường Phú Thuận

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 4.

Nhiều người gồng mình tăng tốc, cố giữ xe không bị chết máy ở đoạn nước sâu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 5.

Triều cường khiến việc buôn bán đình trệ, nhiều người chỉ biết thở dài ngồi nhìn... nước lên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 6.

"Đường Phú Thuận này mưa cũng ngập, triều cường nhẹ hay nặng cũng đều ngập. Tôi và nhiều hộ dân buôn bán làm ăn trên tuyến đường này đã quá ngán ngẩm việc, công việc làm ăn buôn bán và sinh hoạt bị đảo lộn rất nhiều", một hộ dân sống trên đường Phú Thuận chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 7.

Lực lượng cứu hộ túc trực, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân né ổ gà ở nơi nước ngập sâu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 8.

Nhiều người chọn quay đầu, đi lên vỉa hè để tránh dòng nước dâng cao

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 14.

Nước ngập khiến sên xe bị tuột, một học sinh phải tự loay hoay sửa bên vỉa hè đường Huỳnh Tấn Phát

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 10.

Một người phải lội bộ qua đoạn ngập, đầy mệt mỏi sau một ngày làm việc dài

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 11.

Người dân chạy xe qua đoạn đường ngập, tập trung để không bị ngã

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 12.

Đến 20 giờ, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 9.

Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM đã xuất hiện 75 ngày triều vượt mức báo động 1 (≥ 1,4 m). Trong đó, đợt triều cường cao nhất xuất hiện vào ngày 6.11.2025, đỉnh triều đạt 1,77 m đo tại trạm Phú An (1,82 m tại trạm kiểm soát triều Bình Triệu)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 16.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, vào sáng nay, mực nước triều cường trên sông Sài Gòn tiếp tục tăng và vượt mức báo động 3 ở tất cả các trạm đo. Cụ thể, tại trạm Nhà Bè và Phú An cùng vượt báo động 3 là 4 cm; trạm Thủ Dầu Một vượt báo động 3 đến 12 cm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường gây ngập ở TP.HCM - Ảnh 17.

Dự báo, trong một hai ngày tới, đỉnh triều cường tiếp tục tăng; cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,65 - 1,17 m; vượt báo động 3 từ 5 - 10 cm. Còn tại trạm Thủ Dầu một từ 1,75 - 1,8 m, vượt báo động 3 từ 15 - 20 cm. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cao gây ngập nặng ở các vùng trũng thấp. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường sông ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn cấp độ 2

ẢNH: NHẬT THỊNH

