Thời sự

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho hơn 1.500 viên chức Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
20/10/2025 10:09 GMT+7

Hơn 1.500 viên chức làm việc tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM được đề xuất chi thu nhập tăng thêm mức 3 triệu đồng/tháng giống như công chức.

Ngày 20.10, tin từ UBND TP.HCM cho biết Sở Nội vụ TP.HCM đang lấy góp ý dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 27/2025 về quy định chi thu nhập tăng thêm, nhằm mở rộng đối tượng làm việc tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM được hưởng chính sách này.

Hiện Nghị quyết 27/2025 quy định chính sách chi thu nhập tăng thêm chỉ áp dụng đối với công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động để thực hiện một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ thuộc Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

Cụ thể, chỉ có 11 công chức và các trường hợp ký hợp đồng lao động để thực hiện một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ của Bảo hiểm xã hội TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm.

Trong khi đó, số lượng viên chức chiếm đa số (khoảng 1.547 viên chức) và lao động hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ (khoảng 30 người) chưa được hưởng.

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho hơn 1.500 viên chức Bảo hiểm xã hội TP.HCM- Ảnh 1.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội TP.HCM giải quyết thủ tục của người dân

ẢNH: T.L

Trước đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM gửi văn bản đến Đảng ủy UBND TP.HCM đề nghị bổ sung viên chức và người lao động được hưởng thu nhập tăng thêm. Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho hay đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đồng hành cùng TP.HCM trong triển khai thực hiện nhiều chính sách trong thời gian qua.

Do đặc thù địa bàn TP.HCM có số lượng hồ sơ bảo hiểm xã hội cho người lao động rất lớn, dẫn đến áp lực công việc của mỗi công chức, viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội TP.HCM cao gấp nhiều lần so với trung bình cả nước.

Với quy định hiện hành, số đông viên chức đang hưởng lương công chức, người lao động có "tâm tư" do chưa được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm như các cơ quan cùng thuộc Bộ Tài chính như: Thuế, Kho bạc, Thống kê.

Cơ quan soạn thảo nhận định việc bổ sung viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội TP.HCM để áp dụng chính sách chi thu nhập tăng thêm với mức chi 3 triệu đồng/người/tháng là cần thiết nhằm tiếp tục khích lệ sự đóng góp của các đối tượng này trong sự phát triển chung của thành phố.

Riêng đề xuất bổ sung người lao động ký hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ để áp dụng chính sách chi thu nhập tăng thêm là chưa có cơ sở, vì nhóm đối tượng này chỉ áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP.HCM quản lý và nguồn chi chính sách là từ nguồn tài chính của đơn vị, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Hiện TP.HCM áp dụng chính sách chi thu nhập tăng thêm theo 2 nhóm, nhóm 1 nhận mức tối đa 1,8 lần lương ngạch, bậc, chức vụ và nhóm 2 nhận mức tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

