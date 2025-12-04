Nhiều việc làm lương từ 15 triệu đồng/tháng đang tuyển tại TP.HCM

Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh

Thị trường lao động TP.HCM những tháng cuối năm đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng chục nghìn vị trí mới được mở ra. Đặc biệt, các việc làm lương từ 15 triệu đồng/tháng được nhiều người lao động quan tâm.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, kinh tế TP.HCM tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với mức tăng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) quý 3 đạt 8,11%. Sự khởi sắc của các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch đã góp phần giữ ổn định thị trường tuyển dụng ở TP.HCM.

Dự báo, trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2026 ước tính cần từ 25.000 - 30.000 lao động, bao gồm tuyển mới và thay thế. Xu hướng nổi bật là nhu cầu lao động thời vụ phục vụ.

Ba nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao gồm: công nghiệp chế biến - chế tạo (thực phẩm, dệt may, giày da…); dịch vụ - thương mại - du lịch - logistics (thương mại điện tử, kho bãi, giao nhận, bảo vệ…); công nghệ thông tin - tài chính - quản trị doanh nghiệp.

Giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2026 ước tính TP.HCM cần từ 25.000 - 30.000 lao động, bao gồm tuyển mới và thay thế ẢNH MINH HỌA: UYỂN NHI

Nhiều việc làm lương từ 15 triệu đồng/tháng, không yêu cầu bằng cấp

Khảo sát ngày 3.12 của PV Báo Thanh Niên, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (https://vieclamhcm.com.vn) cho thấy có hơn 35.700 vị trí đang tuyển, trong khi chỉ có 1.975 ứng viên tìm việc. Điều này mở ra cơ hội lớn cho người lao động, đặc biệt ở nhóm việc làm từ 15 triệu đồng/tháng.

Tiêu biểu, Công ty Jia Chuang đang tuyển nhân viên bán hàng với thu nhập theo năng lực, yêu cầu trên 3 năm kinh nghiệm nhưng không bắt buộc bằng cấp.

Công việc gồm tìm kiếm khách hàng, chăm sóc và xử lý phản hồi, đàm phán hợp đồng, phối hợp sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng. Người lao động được hưởng đầy đủ chế độ theo luật Lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Công ty TNHH Dịch vụ bảo mẫu 365 tuyển bảo mẫu chăm mẹ và bé sau sinh, không yêu cầu trình độ, lương 10 - 20 triệu đồng/chu kỳ; bao ăn ở, nghỉ 3 ngày/tháng và được đào tạo cấp bằng bảo mẫu chuẩn y khoa.

Nhiều vị trí việc làm lương từ 15 triệu đồng tháng đang cần tuyển gấp ở trang web của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Công ty TNHH Thiên Thủy Mộc cần tuyển nhân viên vận hành sàn với mức lương 15 - 19 triệu đồng/tháng, yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.

Ở nhóm ngành kỹ thuật chuyên sâu, Tổng công ty CP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí tuyển nhiều vị trí với mức lương từ 20 triệu đồng/tháng. Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng ở nước ngoài và 3 năm kinh nghiệm.

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, ông Đỗ Thanh Lộc (Project Manager Công ty CareerViet) cho biết, theo kết quả thống kê tại kênh tuyển dụng trực tuyến CareerViet.vn, hiện có 9.491 vị trí tại TP.HCM đang cần nhân sự, trong đó 6.015 việc làm trả lương từ 15 triệu đồng/tháng. Các việc làm chủ yếu ở khu vực trung tâm TP.HCM (quận 1, quận 3, quận 7 cũ) và Thủ Đức.

Như Công ty CP Goody Group tuyển trưởng ca sản xuất nước giải khát, lương 14 - 16 triệu đồng, yêu cầu 1 - 3 năm kinh nghiệm.

Công ty CP Vĩnh An Logistics tuyển chuyên viên kinh doanh logistics (nam), lương 15 - 25 triệu đồng/tháng. Các phúc lợi như thưởng tháng 13, thưởng quý/năm, phụ cấp xăng xe - đi lại, đào tạo nghiệp vụ, đầy đủ chế độ bảo hiểm...

Với nhu cầu tuyển dụng tăng cao cùng mức thu nhập hấp dẫn, thị trường lao động TP.HCM đang mở ra hàng loạt cơ hội cho người lao động trong thời điểm cuối năm và mùa tuyển dụng cận tết.