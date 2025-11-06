Hàng nghìn việc làm lương 15 - 20 triệu đồng/tháng đang tuyển gấp ở TP.HCM

Sáng 6.11, UBND phường Thủ Đức phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM và Trường cao đẳng nghề TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm phường Thủ Đức năm 2025.

Tham dự ngày hội việc làm có bà Trần Thị Hồng Thúy, Phó chủ tịch UBND phường Thủ Đức; ông Trần Quốc Huy, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM; ông Nguyễn Thọ Chân, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo các ban ngành phường Thủ Đức.

Sự kiện thu hút hơn 30 doanh nghiệp tham gia với hơn 4.000 vị trí tuyển dụng, mang lại cơ hội lớn cho người lao động trong khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại các gian hàng tuyển dụng, phần lớn doanh nghiệp đưa ra mức lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng, thậm chí có nơi lên đến 47 triệu đồng, kèm theo nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Người lao động nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng tuyển dụng có mức lương trên 15 triệu đồng/tháng ẢNH: QUỐC HUY

Doanh nghiệp tuyển dụng lớn, không yêu cầu kinh nghiệm

Tại gian hàng của Công ty Vivablast (làm việc trong và ngoài nước), đại diện nhân sự cho biết đơn vị đang cần tuyển gấp kỹ thuật viên điện gió. Ứng viên không cần kinh nghiệm, chỉ cần nam từ 18 - 30 tuổi, tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng, có sức khỏe tốt và không sợ độ cao.

Người trúng tuyển sẽ được đào tạo bài bản và cấp chứng chỉ kỹ thuật quốc tế, với tổng thu nhập từ 17 - 30 triệu đồng/tháng, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp cơm, tăng ca và các khoản hỗ trợ khác.

Bên cạnh đó, người lao động còn được hưởng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn và cung cấp chỗ ở miễn phí khi đi công tác tại công trình trong và ngoài nước.

Đại diện Công ty Esuhai tư vấn chương trình việc làm tại Nhật Bản cho lao động trẻ, với mức lương 28 - 47 triệu đồng/tháng và được đào tạo tiếng Nhật miễn phí ẢNH: QUỐC HUY

Cũng tại ngày hội, Công ty Esuhai mang đến hàng loạt vị trí việc làm tại Nhật Bản với mức thu nhập từ 28 - 38 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp. Các ngành nghề tuyển dụng gồm chế biến thủy sản, thực phẩm, công nhân nhà máy, xây dựng...

Đặc biệt, chương trình thực tập sinh dành cho người không có tay nghề, không cần kinh nghiệm hoặc bằng cấp chuyên môn.

Trong khi đó, chương trình kỹ sư hướng đến ứng viên tốt nghiệp đại học khối kỹ thuật, không yêu cầu tiếng Nhật, có mức lương 40 - 47 triệu đồng/tháng ở các ngành cơ khí, điện - điện tử, xây dựng, công nghệ thông tin.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Công ty TNHH tập đoàn quốc tế Sài Gòn tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản trong các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, nông nghiệp với thu nhập 25 - 35 triệu đồng/tháng.

Công ty KIAI (TP.HCM) cũng thông báo tuyển kỹ thuật viên trị liệu với mức lương trên 15 triệu đồng/tháng, ưu tiên ứng viên có sức khỏe tốt và tinh thần học hỏi.

Ngày hội việc làm - cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động

Theo UBND phường Thủ Đức, mục tiêu của ngày hội là tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người chấp hành xong án phạt tù, bộ đội xuất ngũ, thanh niên chưa có việc làm. Qua đó giúp họ có cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm được công việc phù hợp với trình độ và khả năng.

Chương trình cũng giúp doanh nghiệp, trường nghề giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề và kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn phường Thủ Đức.

Với quy mô lớn và mức thu nhập cạnh tranh, ngày hội việc làm phường Thủ Đức năm 2025 không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp cho hàng ngàn lao động, mà còn góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, thúc đẩy kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP.HCM.