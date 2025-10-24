Tuyển dụng việc làm ở TP.HCM: Ngành nào đang thiếu nhân lực?

Ngày 24.10, Sở Nội vụ TP.HCM có văn bản báo cáo về thị trường và tuyển dụng việc làm ở TP.HCM. Sở Nội vụ cho hay, không thể so sánh trực tiếp thị trường việc làm TP.HCM cuối năm 2025 với cùng kỳ năm 2024, do TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên, nếu xét theo xu hướng nội vùng và tổng thể sau sáp nhập, thị trường lao động TP.HCM mở rộng cho thấy đà tăng trưởng tích cực.

Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn TP.HCM, GRDP quý 3 tăng 8,11%, cùng với sự phục hồi mạnh của các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch đã góp phần duy trì ổn định thị trường tuyển dụng việc làm ở TP.HCM.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, giai đoạn cuối năm và đầu năm mới là thời điểm kinh tế sôi động nhất, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, chuẩn bị cho mùa cao điểm lễ, tết và hoàn tất đơn hàng xuất khẩu.

Song song với nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao, đây là dịp các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng triển khai các chương trình thu hút khách hàng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại TP.HCM luôn tăng cao, đặc biệt ở các vị trí thời vụ, bán thời gian trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Gần 30.000 vị trí việc làm đang chờ lao động

Theo dự báo, tổng số vị trí tuyển dụng việc làm ở TP.HCM trong giai đoạn cận tết Nguyên đán 2026 ước tính từ 25.000 - 30.000 vị trí, bao gồm tuyển mới và thay thế. Xu hướng nổi bật là nhu cầu lao động thời vụ phục vụ.

3 nhóm ngành chủ lực có nhu cầu tuyển nhân lực gồm: công nghiệp chế biến - chế tạo (sản xuất chế biến thực phẩm, dệt may, giày da); dịch vụ - thương mại - du lịch - logistics (thương mại điện tử, kho bãi, giao nhận, an ninh, bảo vệ, vệ sinh công nghiệp…); công nghệ thông tin - tài chính - quản trị doanh nghiệp.

Sở Nội vụ TP.HCM cho hay, cuối năm là lúc doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, cần thêm nhân sự tạm thời để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn người lao động có xu hướng ít thay đổi công việc do chờ thưởng tết và các chế độ phúc lợi.

Bù lại, sinh viên và lao động thời vụ tại TP.HCM trở thành lực lượng bổ sung đáng kể, đặc biệt là những người không về quê dịp tết, muốn kiếm thêm thu nhập ngắn hạn.

Dù nhu cầu tuyển dụng cao, doanh nghiệp TP.HCM vẫn đối mặt với khó khăn trong việc giữ chân người lao động sau tết Nguyên đán.

Nguyên nhân là nhiều lao động muốn tìm việc mới sau kỳ nghỉ tết; tâm lý người lao động muốn ở lại quê nhà tìm kiếm việc làm; phân khúc lao động phổ thông biến động, khó tuyển do tiền lương thu nhập thấp không thu hút người lao động quan tâm ứng tuyển vào các vị trí công việc có nhu cầu tuyển dụng…

Để giải quyết, các doanh nghiệp được khuyến nghị tăng cường chính sách đãi ngộ, lương thưởng hợp lý và xây dựng môi trường làm việc ổn định, nhằm thu hút và giữ chân nhân sự lâu dài.