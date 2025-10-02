Hàng loạt cơ hội việc làm lương cao từ 40-100 triệu đồng/tháng

Tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), tuần lễ việc làm – Job Fair Week 2025 đang diễn ra sôi nổi từ ngày 29.9 đến 3.10.

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết dịp này sự kiện có sự tham gia của 25 doanh nghiệp, mang đến nhiều vị trí việc làm hấp dẫn. Đây còn là cầu nối quan trọng giúp sinh viên tiếp cận thị trường lao động.

Không khí sôi động tại sự kiện ẢNH: AN VY

Nhiều doanh nghiệp tham gia mang đến cơ hội việc làm hấp dẫn. Chị Huỳnh Ngọc Xuân, đến từ Công ty Phan Immigration & Consulting (TP.HCM), giới thiệu chương trình thực tập có lương tại Mỹ cho sinh viên năm 3, năm 4 hoặc tốt nghiệp không quá 10 năm. Các ngành như sales, marketing, thiết kế đồ họa, khách sạn… với mức lương 17-23 USD/giờ đồng hồ (khoảng 420.000 – 570.000 đồng/giờ đồng hồ). Yêu cầu ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Bạn sẽ trải qua 2 vòng phỏng vấn và cam kết trở về Việt Nam sau thực tập. "Khi kết thúc, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận từ công ty ở Mỹ, từ đó giúp CV của bạn nổi bật hơn", chị Xuân nói.

Tại gian hàng Công ty Chứng khoán SSI (TP.HCM), chị Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Tư vấn chứng khoán, cho biết công ty đang cần tuyển nhân viên tư vấn và thực tập sinh. Lương cơ bản là 6-12 triệu đồng/tháng, cộng hoa hồng không giới hạn dựa trên năng lực. Bên cạnh đó, công ty có phúc lợi đầy đủ cho nhân viên như bảo hiểm xã hội, sức khỏe, du lịch… "Chúng tôi ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh. Ngoài ra, cần thêm yếu tố nhiệt huyết, chăm chỉ. Bạn đến từ bất kỳ ngành nghề nào đều có thể trở thành nhân viên tư vấn chứng khoán giỏi, nếu có đủ đam mê", chị Thu nói.

Ông Hồ Đức Hoàn, Giám đốc điều hành Công ty Eduwing Global (TP.HCM), chia sẻ chương trình thực tập và làm việc tại Đức, hướng đến định cư lâu dài. Hiện tại, bên ông đang tuyển 3 ngành nghề chính như nhà hàng, khách sạn, bếp. Bên cạnh đó, 1 số ngành nghề liên quan đến điện, điện tử cũng đang mở rộng cửa chào đón các ứng viên.

"Yêu cầu các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đạt tiếng Đức A2. Lương thực tập từ 30-40 triệu đồng/tháng (trước thuế). Lương chính thức 70-100 triệu đồng/tháng. Các ngành điện, điện tử… sẽ có mức lương cao nhất. Với mức lương này, bạn hoàn toàn có thể sống tự lập tại nước ngoài, không cần gia đình chu cấp. Khi có kinh nghiệm, ngôn ngữ, bạn có thể chủ động nâng cấp công việc với mức lương ổn, phúc lợi tốt hơn", ông Hoàn nói.

Các quầy tuyển dụng đều thu hút đông đảo bạn trẻ ẢNH: AN VY

Chị Nồng Mỹ Linh, Công ty Learning Chain (TP.HCM), giới thiệu vị trí sale lương 10-15 triệu đồng/tháng, SEO 14-18 triệu đồng/tháng, phiên dịch 15-25 triệu đồng/tháng… Chưa kể còn được nhận thưởng chuyên cần 500.000 đồng/tháng, ăn trưa 50.000 đồng/ngày, công ty có chế độ bảo hiểm, team building cho nhân viên… Nếu có kinh nghiệm, bạn hoàn toàn có thể thương lượng mức lương cao hơn với mong muốn của mình.

Anh Nguyễn Đức Tường, Công ty San Hà (TP.HCM), đang cần tuyển quản lý sản xuất, lao động phổ thông, cửa hàng trưởng tại TP.HCM, Tây Ninh (Long An cũ), Đồng Nai. Lương lao động phổ thông 5,5-6 triệu đồng/tháng. Quản lý sẽ có mức lương 10-15 triệu đồng/tháng, yêu cầu kinh nghiệm 2-3 năm.

Hàng loạt vị trí lương cao xuất hiện trong tuần lễ việc làm ẢNH: AN VY

Chị Nguyễn Vân, EF Education First (TP.HCM), tuyển thực tập sinh marketing cho sinh viên năm cuối. Công việc là hỗ trợ quảng cáo mạng xã hội, lên kế hoạch nội dung, tổ chức hội thảo du học. Cơ hội làm việc với đội ngũ nhân sự Nhật Bản và có thể chuyển chính thức nếu tiềm năng. "Bạn chỉ cần có tiếng Anh tốt, chịu khó năng động. Còn kỹ năng, công ty sẽ đào tạo sau", chị nói.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, từ AEON Việt Nam, cho biết đang tìm kiếm thực tập sinh và nhân viên cho kế toán, nhân sự, vận hành… Lương nhân viên siêu thị 7-9 triệu đồng/tháng, kèm phụ cấp công việc 400.000 đồng/tháng, thưởng thêm chuyên cần, xăng xe, chiết khấu nội bộ, lương tháng 13... ẢNH: AN VY

Đại diện BOSCH Việt Nam cần tuyển thực tập sinh kỹ sư AI, máy học, chuỗi cung ứng, IT… Thời gian thực tập là 3-6 tháng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, công ty còn cần kỹ năng mềm như tiếng Anh, quản lý thời gian, chịu áp lực. Bên cạnh trợ cấp thực tập, thực tập sinh còn được nhận trợ cấp cơm trưa, gửi xe, nghỉ phép, bảo hiểm tai nạn…

Đại diện BOSCH Việt Nam đang phỏng vấn ứng viên ẢNH: AN VY

Anh Trần Tuấn Nghị, Quản lý bộ phận thu hút nhân tài Highlands Coffee, tuyển nhân viên bán thời gian với mức lương 26.000 đồng/giờ, còn toàn thời gian từ 5,5-6,5 triệu đồng/tháng. Không chỉ vậy, công ty còn sẽ thưởng hiệu suất, review lương hằng năm, có chế độ thăng tiến cho nội bộ. "Chỉ cần bạn yêu thích cà phê, thích làm việc trong ngành dịch vụ là được chúng tôi chào đón", anh Nghị nói.

Anh Lâm Chí Kiệt, từ Công ty Mantu (TP.HCM) chuyên giải pháp IT toàn cầu, cần tuyển IT và các bộ phận khác. Với IT, mức lương dao động từ 15-30 triệu đồng/tháng, tùy kinh nghiệm. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, anh Kiệt mong muốn ứng viên sẽ có thêm kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm. Công ty có chế độ phúc lợi hấp dẫn như thưởng quý, thưởng năm, bảo hiểm đầy đủ, được làm việc trong môi trường quốc tế.