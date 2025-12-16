Các trường hợp được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Bảo hiểm y tế hộ gia đình là loại hình bảo hiểm y tế dành cho các thành viên có cùng đăng ký thường trú hoặc tạm trú.



Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, tức 105.300 đồng/tháng hoặc 1,26 triệu đồng/năm. Người thứ hai được giảm 30%, đóng 70% mức đóng của người thứ nhất, tức 73.710 đồng/tháng hoặc 884.520 đồng/năm. Người thứ ba được giảm 40%, đóng 60% mức đóng của người thứ nhất, tức 63.180 đồng/tháng hoặc 758.160 đồng/năm.

Người cao tuổi được tư vấn về bảo hiểm tại Bưu điện Thủ Đức ẢNH: PHAN DIỆP

Người thứ tư được giảm 50%, đóng 50% mức đóng của người thứ nhất, tức 56.650 đồng/tháng hoặc 631.800 đồng/năm. Người thứ năm trở đi được giảm 60% đóng 40% mức đóng của người thứ nhất, tức 42.120 đồng/tháng hoặc 505.440 đồng/năm.

Người tham gia được lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần qua các cách thức sau: Đóng trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, cơ sở hoặc các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đóng trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc đóng qua ứng dụng ngân hàng.

Bảo hiểm y tế hộ gia đình là chính sách bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận, để qua đó, huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính khi ốm đau, bệnh nặng...

Cụ thể, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là những người cùng đăng ký thường trú hoặc tạm trú chưa tham gia bảo hiểm y tế và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc; chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở xã hội mà không được ngân sách nhà nước đóng.