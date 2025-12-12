TP.HCM tăng cường bảo vệ người lao động bị chậm lương, nợ lương dịp cuối năm

Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động

Về vấn đề chậm lương, nợ lương cuối năm, bà Trúc cho biết để đảm bảo quyền lợi người lao động, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 10287 yêu cầu các địa phương nắm bắt tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp. UBND TP.HCM cũng có văn bản tăng cường giám sát tình hình lao động - việc làm, tiền lương - thưởng và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bà Trần Lê Thanh Trúc

ẢNH: UYỂN NHI

Sở Nội vụ đã triển khai văn bản đến UBND 168 phường, xã, đặc khu để phối hợp giám sát. Công tác này được thực hiện qua 2 hình thức.

Hình thức đầu tiên là khảo sát gián tiếp, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin chi tiết trên phiếu khảo sát. Mục tiêu là để nắm bắt tổng quan tình hình trả lương trong năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán 2026. Kết quả từ khảo sát gián tiếp này sẽ là cơ sở để thông tin chính thức đến các cơ quan báo đài và báo cáo kịp thời về Bộ Nội vụ.

Hình thức thứ 2, khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp. Sở Nội vụ TP.HCM sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đến làm việc trực tiếp, ưu tiên các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động hoặc những đơn vị đã báo cáo về khó khăn trong việc chi trả tiền lương, tiền thưởng.

Thông qua hoạt động khảo sát, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để báo cáo, đề xuất giải pháp hỗ trợ người lao động. Qua đó, tham mưu UBND TP.HCM ban hành các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động và duy trì quan hệ lao động ổn định trong thời điểm cuối năm.

18.000 vị trí việc làm dịp cuối năm

Bà Trúc cho hay, thời điểm cuối năm luôn ghi nhận nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh. Nguyên nhân là các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, đòi hỏi lượng lớn lao động nhằm đảm bảo tiến độ kinh doanh và sản xuất.

Bên cạnh đó, giai đoạn cận tết, đa số người lao động thường không muốn thay đổi công việc do tâm lý chờ thưởng và các chế độ đãi ngộ dịp tết.

Theo đại diện Sở Nội vụ TP.HCM, đây cũng là thời điểm nhiều người lao động, đặc biệt là học sinh, sinh viên không về quê đón tết mà ở lại TP.HCM tham gia thị trường lao động, tìm kiếm các công việc thời vụ để tăng thu nhập.

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp dự kiến tăng mạnh ở một số nhóm ngành như: Công nghiệp chế biến - chế tạo (dệt may, da giày, thực phẩm, đồ uống…); dịch vụ - thương mại - du lịch - logistics (thương mại điện tử, kho bãi, giao nhận, bảo vệ, nhà hàng, khách sạn..); công nghệ thông tin - tài chính - quản trị doanh nghiệp - dịch vụ hỗ trợ (kế toán, kiểm toán…); cùng nhiều vị trí lao động phổ thông và thời vụ.

Thị trường việc làm ở TP.HCM tăng mạnh dịp cuối năm, 18.000 vị trí đang "khát" nhân lực ẢNH: UYỂN NHI

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, từ nay đến hết quý 1/2026, thị trường cần bổ sung khoảng 18.000 vị trí việc làm ở các nhóm ngành kể trên. Sở Nội vụ TP.HCM đã chỉ đạo trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan để tư vấn, giới thiệu và kết nối người lao động với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động.