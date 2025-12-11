TP.HCM điều chỉnh giao thông liên tục nút giao Mỹ Thủy đến năm 2026

Những ngày qua, dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án xây dựng nút giao này.

Điều chỉnh giao thông liên tục ở điểm kẹt xe "kinh niên"

Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ, theo kế hoạch, sẽ điều chỉnh phân luồng giao thông liên tục từ nay đến tháng 6.2026 để phục vụ thi công, chia thành 4 giai đoạn. Người dân lưu thông tại khu đông TP.HCM, đặc biệt ở hướng ra vào cảng Cát Lái, cần chủ động theo dõi thông tin phân luồng để tránh kẹt xe kéo dài vào giờ cao điểm.

Giai đoạn 1 đang triển khai (từ tháng 11.2025 đến tháng 2.2026): chiếm dụng một phần mặt cầu Mỹ Thủy 3, đường Nguyễn Thị Định, đường Võ Chí Công để thi công trụ T12 cầu vượt Cát Lái - Phú Mỹ; thi công đốt hầm H4 - hầm chui Nguyễn Thị Định.

Nút giao Mỹ Thủy có mật độ xe container dày đặc, là một trong những điểm nóng ùn tắc, tai nạn giao thông ở TP.HCM, ảnh chụp tháng 3.2025 ẢNH: NI NA

Giai đoạn 2 (dự kiến từ tháng 2.2026 đến tháng 3.2026): chiếm dụng mặt bằng nút giao Mỹ Thủy, đường Võ Chí Công để thi công đốt hầm H6.1 - hầm chui Nguyễn Thị Định; thi công trụ T3 cầu vượt trên Vành đai 2; thi công trụ T19, mố cầu, đường đầu cầu cầu vượt Cát Lái - Phú Mỹ; thi công trụ T8, T9 cầu vượt Cát Lái - Phú Mỹ.

Giai đoạn 3 (dự kiến từ tháng 3.2026 đến tháng 4.2026): rào chắn một phần mặt bằng nút giao Mỹ Thủy và đường Nguyễn Thị Định (hướng từ cảng Cát Lái ra nút giao) để thi công đốt hầm H6.2, H7 - hầm chui Nguyễn Thị Định; thi công nhịp T2-T3 - cầu vượt Vành đai 2; thi công mố M1, trụ T1-T2 cầu vượt Cát Lái - Phú Mỹ; lắp các kết cấu nhịp thép cầu vượt Cát Lái - Phú Mỹ (phạm vi ảnh hưởng giao thông).

Giai đoạn 4 (dự kiến từ tháng 5.2026 đến tháng 6.2026): rào chắn một phần mặt bằng nút giao (hướng từ cảng Cát Lái đi cầu Mỹ Thủy) để thi công nhịp T3-T4 - cầu vượt Vành đai 2; thi công mố M1, trụ T1-T2 cầu vượt Cát Lái - Phú Mỹ; lắp các kết cấu nhịp thép cầu vượt Cát Lái - Phú Mỹ (phạm vi ảnh hưởng giao thông).

Tại mỗi giai đoạn thi công, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ thông báo phương án phân luồng giao thông tổ chức thi công đến các cơ quan báo đài để thông tin cho người dân TP.HCM biết, nhằm chủ động chọn lộ trình lưu thông phù hợp.

Nút giao Mỹ Thủy nhìn từ trên cao ẢNH: NI NA

Nút giao Mỹ Thủy kỳ vọng giải quyết ùn tắc TP.HCM

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên lúc 11 giờ ngày 10.12, tại khu vực nút giao Mỹ Thủy có lượng xe container ra vào liên tục từ hướng cảng Cát Lái - cảng có sản lượng hàng hóa lớn nhất cả nước, khiến mật độ phương tiện khá đông.

Dù chưa xảy ra ùn ứ tại thời điểm trưa, đoạn đường vẫn tiềm ẩn nguy hiểm khi xe máy phải di chuyển sát bên hông những chiếc container, xe tải nặng. Lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực để điều tiết và giữ luồng di chuyển ổn định.

Đứng đợi khách gần đó, ông Nguyễn Thành Phương (75 tuổi, ở phường Cát Lái, TP.HCM) cho biết, ông chạy xe ôm hằng ngày tại vị trí này và đã chứng kiến nhiều thời điểm căng thẳng.

"Tầm 4 giờ chiều trở đi là đông lắm, có khi kẹt xe dài. Người chạy xe máy dễ bị 2 - 3 chiếc container áp sát. Tôi đi quen rồi nhưng vẫn sợ", ông Phương nói.

Sau 9 tháng thi công nút giao Mỹ Thủy giai đoạn 3, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, sáng 10.12 công nhân miệt mài làm việc để đưa công trình sớm về đích ẢNH: NI NA

Nút giao thông Mỹ Thủy được khởi công năm 2016, là dự án giao thông trọng điểm góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống và đường Vành đai 2 (nay là đường Võ Chí Công).

Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy tổng vốn đầu tư 3.400 tỉ đồng, phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn. Khi hoàn thành, gần 20.000 lượt xe container ra vào cảng Cát Lái mỗi ngày.

Giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành nhiều hạng mục từ năm 2019 - 2021, cụ thể là cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái), hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái và cầu Mỹ Thủy 3.

Cầu vượt số 2 hướng phà Cát Lái - cầu Phú Mỹ đang được hình thành ẢNH: NI NA

Đến ngày 14.3, các hạng mục cuối cùng thuộc giai đoạn 3 dự án nút giao Mỹ Thủy được khởi công, hướng mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 4.2026 nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài ở cửa ngõ phía đông TP.HCM.