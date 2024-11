TP.HCM khẩn trương điều chỉnh giá khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở

UBND TP.HCM vừa có dự thảo tờ trình HĐND TP.HCM đề nghị xây dựng nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 39 năm 2023 của HĐND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP.HCM quản lý và mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong một số trường hợp. Tại dự thảo này, UBND TP.HCM cho biết, sẽ trình ban hành giá khám chữa bệnh mới để đảm bảo phù hợp với việc tăng lương cơ sở.

Ngày 8.12.2023, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 39. Nhưng hiện luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1.1.2024 và các nghị định, thông tư hướng dẫn giá viện phí mới. Theo các hướng dẫn, chậm nhất ngày 1.1.2025, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước phải được cấp có thẩm quyền quy định giá bằng một văn bản hành chính, nên Nghị quyết 39 không còn phù hợp.

Lương cơ sở tăng nên giám đốc các bệnh viện tự chủ "mất ăn, mất ngủ" vì giá khám chữa bệnh chưa được tăng ẢNH: DUY TÍNH

Hiện Sở Y tế TP.HCM phối hợp các sở, ngành và các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ trình UBND, HĐND TP.HCM nghị quyết về giá dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc danh mục do bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ theo yêu cầu.

Theo tờ trình, hiện các cơ sở khám chữa bệnh công lập tại TP.HCM đang thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định tại Nghị quyết số 39 và Thông tư số 21, 22 năm 2023 của Bộ Y tế với chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng. Trong khi đó, các cơ sở khám chữa bệnh đã phải chi trả lương cho viên chức, người lao động theo mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng từ ngày 1.7.

Do đó, để đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thanh toán chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở mới thì việc phê duyệt ngay mức giá dịch vụ khám chữa bệnh tương ứng là cấp bách và cần thiết.

Theo quy định hiện hành, các bệnh viện tự chủ nhóm 1 sẽ xây dựng giá khám chữa bệnh và thực hiện; các nhóm còn lại phải được HĐND TP.HCM phê duyệt. Hiện trên địa bàn TP.HCM chưa có bệnh viện nào điều chỉnh giá khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở mới.

Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt giá khám chữa bệnh cho 5 bệnh viện hạng đặc biệt và 10 bệnh viện hạng 1. Việc phê duyệt này là căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị định 73 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư 21 năm 2024 của Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh. Nhưng phê duyệt theo nguyên tắc là giữ nguyên cơ cấu giá và định mức đã ban hành, chỉ điều chỉnh yếu tố tiền lương theo mức tăng của lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng.

Theo Bộ Y tế, tác động điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với quỹ bảo hiểm y tế, so sánh chênh lệch thu chi của quỹ hằng năm (lũy kế kết dư năm 2023) và số thu quỹ tăng do điều chỉnh mức lương cơ sở thường sớm hơn việc điều chỉnh giá dịch vụ nên quỹ đủ khả năng cân đối.

Về tác động với người dân, đối với người tham gia bảo hiểm y tế thì người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội được quỹ thanh toán 100% nên không bị ảnh hưởng. Người có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả ở mức 20% hoặc 5% thì phần đồng chi trả tăng thêm không nhiều và có khả năng chi trả vì thu nhập của các đối tượng cũng được tăng theo tiền lương cơ sở. Người chưa có thẻ bảo hiểm y tế (khoảng 8% dân số) thì chỉ ảnh hưởng đến phần thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh.

Theo Bộ Y tế các địa phương đang khẩn trương triển khai thực hiện phê duyệt giá theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng cho cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, nhưng không cao hơn mức giá cao nhất của dịch vụ tương ứng do Bộ Y tế quy định. Cấp có thẩm quyền phê duyệt giá ngày nào thì đơn vị được thực hiện thu theo mức giá mới từ ngày đó.