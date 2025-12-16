Từ ngày 1.1.2026, tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ, theo lộ trình. Người lao động đủ tuổi và có từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên sẽ được hưởng lương hưu kèm theo điều chỉnh về tỷ lệ hưởng hưu trí.



Theo bộ luật Lao động hiện hành, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường tăng dần cho đến khi đạt 62 tuổi với nam vào năm 2028 và 60 tuổi với nữ vào năm 2035.

Tuổi nghỉ hưu tăng từ năm 2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Người lao động được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm so với tuổi quy định nếu thuộc một trong các trường hợp: suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngược lại, người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hoặc thuộc một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu muộn hơn, song không quá 5 năm so với tuổi quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu

Lao động nữ đủ 57 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng; mỗi năm đóng thêm được cộng 2%. Tỷ lệ hưởng tối đa là 75%, tương ứng 30 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Với lao động nam đủ 61 tuổi 6 tháng, nếu đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; nếu đóng từ 15 đến dưới 20 năm được hưởng 40%, sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 1%. Từ năm đóng thứ 20 trở đi, mỗi năm được cộng 2%. Tỷ lệ hưởng tối đa vẫn là 75%.

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2026 theo lộ trình, cách tính lương hưu thế nào?

Người lao động suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được nghỉ hưu trước tuổi. Suy giảm từ 61% đến dưới 81% được nghỉ sớm tối đa 5 năm. Suy giảm từ 81% trở lên được nghỉ sớm tối đa 10 năm.

Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Trường hợp nghỉ trước dưới 6 tháng không bị trừ; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng bị trừ 1%.

Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 14 năm 6 tháng đến dưới 15 năm, còn thiếu tối đa 6 tháng, được phép đóng bù một lần cho số tháng còn thiếu.

Mức đóng bù bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phần đóng của người lao động và người sử dụng lao động, nộp vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi, không có lương hưu và không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng.

Tại TP.HCM, HĐND thành phố đã quyết định tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/người/tháng (cao hơn 1,3 lần mức Chính phủ quy định) từ ngày 1.9.2025 để bảo đảm công bằng và ổn định đời sống người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp thường xuyên, với kinh phí dự kiến khoảng 1.522 tỉ đồng/năm.