Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2026 theo lộ trình, cách tính lương hưu thế nào?

Dương Lan
Dương Lan
16/12/2025 10:37 GMT+7

Tuổi nghỉ hưu tăng từ năm 2026 theo lộ trình, đồng thời điều kiện và cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động cũng được điều chỉnh.

Từ ngày 1.1.2026, tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ, theo lộ trình. Người lao động đủ tuổi và có từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên sẽ được hưởng lương hưu kèm theo điều chỉnh về tỷ lệ hưởng hưu trí.

Theo bộ luật Lao động hiện hành, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường tăng dần cho đến khi đạt 62 tuổi với nam vào năm 2028 và 60 tuổi với nữ vào năm 2035.

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2026, cách tính lương hưu thế nào?- Ảnh 1.

Tuổi nghỉ hưu tăng từ năm 2026

ẢNH: PHAN DIỆP

Người lao động được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm so với tuổi quy định nếu thuộc một trong các trường hợp: suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngược lại, người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hoặc thuộc một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu muộn hơn, song không quá 5 năm so với tuổi quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu

Lao động nữ đủ 57 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng; mỗi năm đóng thêm được cộng 2%. Tỷ lệ hưởng tối đa là 75%, tương ứng 30 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Với lao động nam đủ 61 tuổi 6 tháng, nếu đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; nếu đóng từ 15 đến dưới 20 năm được hưởng 40%, sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 1%. Từ năm đóng thứ 20 trở đi, mỗi năm được cộng 2%. Tỷ lệ hưởng tối đa vẫn là 75%.

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2026 theo lộ trình, cách tính lương hưu thế nào?

Người lao động suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được nghỉ hưu trước tuổi. Suy giảm từ 61% đến dưới 81% được nghỉ sớm tối đa 5 năm. Suy giảm từ 81% trở lên được nghỉ sớm tối đa 10 năm.

Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Trường hợp nghỉ trước dưới 6 tháng không bị trừ; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng bị trừ 1%.

Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 14 năm 6 tháng đến dưới 15 năm, còn thiếu tối đa 6 tháng, được phép đóng bù một lần cho số tháng còn thiếu.

Mức đóng bù bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phần đóng của người lao động và người sử dụng lao động, nộp vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi, không có lương hưu và không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng.

Tại TP.HCM, HĐND thành phố đã quyết định tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/người/tháng (cao hơn 1,3 lần mức Chính phủ quy định) từ ngày 1.9.2025 để bảo đảm công bằng và ổn định đời sống người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp thường xuyên, với kinh phí dự kiến khoảng 1.522 tỉ đồng/năm.

Tin liên quan

Các trường hợp được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Các trường hợp được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Các thành viên cùng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được giảm trừ mức đóng từ người thứ hai trở đi.

BHXH TP.HCM chấn chỉnh việc thu phí trái quy định khi vận động tham gia bảo hiểm

TP.HCM tăng cường bảo vệ người lao động bị chậm lương, nợ lương dịp cuối năm

Khám phá thêm chủ đề

Nghỉ hưu lương hưu tăng tuổi nghỉ hưu tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận