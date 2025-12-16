Bộ Nội vụ nói về xem xét tăng lương cơ sở năm 2026

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, liên quan đến chính sách tiền lương, phụ cấp.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo văn bản gửi Bộ Nội vụ trước đó, cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị xem xét, ban hành chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập, do khối lượng công việc nhiều và yêu cầu công việc ngày càng cao.

Đồng thời, cử tri kiến nghị có lộ trình và chính sách phù hợp cho từng giai đoạn tiếp theo, sát với tình hình thực tiễn.

Trả lời kiến nghị này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao tại các kết luận 174, 186 và 206, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, việc điều chỉnh này bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết trong đó yêu cầu điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/T.Ư ngày 10.11.2025 của Bộ Chính trị.

Bộ Nội vụ nói về xem xét tăng lương cơ sở năm 2026

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 là đã trình Bộ Chính trị đề án về chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng.