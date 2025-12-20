Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi Hồ Song Ân được thăng hàm thiếu tướng

Hải Phong
Hải Phong
20/12/2025 13:49 GMT+7

Thiếu tướng Hồ Song Ân (47 tuổi, quê quán TP.Đà Nẵng) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 6.2025.

Ngày 20.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân. Trong đó, đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi được thăng hàm thiếu tướng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi và các phòng trực thuộc tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Hồ Song Ân (trang phục trắng)

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thiếu tướng Hồ Song Ân (47 tuổi, quê quán TP.Đà Nẵng) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 6.2025. Trước đó, thiếu tướng Hồ Song Ân đã trải qua nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau tại công an cấp huyện, cấp tỉnh.

Thiếu tướng Hồ Song Ân là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở, ở cương vị nào cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Việc được thăng quân hàm thiếu tướng là một vinh dự to lớn, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với công lao, đóng góp, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực lãnh đạo xuất sắc của thiếu tướng Hồ Song Ân.

Xem thêm bình luận