Khánh thành cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 20.400 tỉ đồng

Ngày 19.12, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức lễ khánh thành dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại khu vực phía bắc hầm số 3, xã Khánh Cường (Quảng Ngãi). Tham dự có ông Đinh Mạnh Đức, Phó cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) và ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ẢNH: CẨM ÁI

Suốt 3 năm qua, với hàng nghìn con người miệt mài làm việc, thi công, dự án đã về đích, vượt tiến độ hơn 8 tháng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỉ đồng, đi qua tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Gia Lai, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhiệm thi công.

Dự án dài 88 km là đoạn tuyến dài nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4,5 km. Trong đó, hầm Bình Đê dài 3,2 km là hầm cao tốc lớn nhất được xây mới trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam, cùng 77 cầu vượt, 6 nút giao liên thông, 729 cống và 85 hầm chui dân sinh.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khánh thành ẢNH: CẨM ÁI

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh việc sớm hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, các bộ, ngành; sự đồng lòng, chung sức của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng giao thông...

Tuyến cao tốc sau khi được đưa vào khai thác có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu, nâng cao năng lực vận tải và bảo đảm an toàn giao thông.

"Dự án cũng là mắt xích quan trọng, hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tạo cú hích hạ tầng chiến lược, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực. Qua đó, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển du lịch, thu hút đầu tư, tạo bệ phóng cho kinh tế, xã hội trong khu vực bứt phá mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước", ông Hoàng nói.

Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ẢNH: H.P

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, bảo đảm chất lượng, mỹ quan công trình và tuyệt đối an toàn kỹ thuật.

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ẢNH: CẨM ÁI

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm mang ý nghĩa lịch sử "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".