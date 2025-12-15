Sáng 15.12, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy T.Ư chủ trì kỳ họp thứ 24 UBKT Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Đặng Văn Long làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư ẢNH: BÁO SƠN LA

Tại kỳ họp, UBKT Quân ủy T.Ư đã bầu thiếu tướng Đặng Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 2 đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy T.Ư, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư thi hành kỷ luật đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Kết luận kỳ họp, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giao Thường trực UBKT Quân ủy T.Ư tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản để báo cáo Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với UBKT Trung ương ngày 22.5.2025: "Chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; kiểm tra, giám sát không chỉ để phát hiện, xử lý sai phạm, mà trước hết là để giữ gìn kỷ cương, ngăn ngừa, giữ cho tổ chức đảng và đảng viên không đi chệch hướng, góp phần để các chủ trương, chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả...



Xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”.

Ngoài ra, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Thường trực UBKT Quân ủy T.Ư tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc tố cáo, khiếu nại nghiêm minh, chính xác, kịp thời, gắn với tăng cường giáo dục, quản lý tình hình tư tưởng, trách nhiệm nêu gương. Đồng thời, chủ động kiện toàn nhân sự cán bộ theo biểu tổ chức, biên chế mới của cơ quan UBKT Quân ủy T.Ư.