Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Thiếu tướng Đặng Văn Long làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư

Đình Huy
Đình Huy
15/12/2025 14:09 GMT+7

Tại kỳ họp thứ 24 UBKT Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025, thiếu tướng Đặng Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 2 được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy T.Ư, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 15.12, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy T.Ư chủ trì kỳ họp thứ 24 UBKT Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Đặng Văn Long làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư- Ảnh 1.

Thiếu tướng Đặng Văn Long làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư

ẢNH: BÁO SƠN LA

Tại kỳ họp, UBKT Quân ủy T.Ư đã bầu thiếu tướng Đặng Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 2 đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy T.Ư, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư thi hành kỷ luật đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Kết luận kỳ họp, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giao Thường trực UBKT Quân ủy T.Ư tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản để báo cáo Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với UBKT Trung ương ngày 22.5.2025: "Chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; kiểm tra, giám sát không chỉ để phát hiện, xử lý sai phạm, mà trước hết là để giữ gìn kỷ cương, ngăn ngừa, giữ cho tổ chức đảng và đảng viên không đi chệch hướng, góp phần để các chủ trương, chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả...

Xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”.

Ngoài ra, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Thường trực UBKT Quân ủy T.Ư tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc tố cáo, khiếu nại nghiêm minh, chính xác, kịp thời, gắn với tăng cường giáo dục, quản lý tình hình tư tưởng, trách nhiệm nêu gương. Đồng thời, chủ động kiện toàn nhân sự cán bộ theo biểu tổ chức, biên chế mới của cơ quan UBKT Quân ủy T.Ư.

Tin liên quan

'Đất nước trọn niềm vui' do Quân ủy Trung ương tổ chức ấn tượng ở TP.HCM

'Đất nước trọn niềm vui' do Quân ủy Trung ương tổ chức ấn tượng ở TP.HCM

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đất nước trọn niềm vui, nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tối 20.4 tại Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM) không chỉ tái hiện lịch sử mà còn tôn vinh bản lĩnh và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Thiếu tướng Đặng Văn Long Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận