Thời sự

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp: Mạnh tay với tội phạm, giữ vững an ninh mùa lễ hội

Huy Đạt
04/05/2026 17:49 GMT+7

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu toàn lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trong lễ hội pháo hoa quốc tế và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuyên dương dưới cờ

Ngày 4.5, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì lễ chào cờ đầu tháng 5.2026. Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thời gian qua đã được tuyên dương dưới cờ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì lễ chào cờ đầu tháng 5.2026

ẢNH: PX03

Theo đó, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhờ những đóng góp nổi bật trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; bảo đảm an ninh tôn giáo; cũng như trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày truyền thống lực lượng tài chính Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại lễ chào cờ đầu tháng 5.2026

ẢNH: PX03

Cụ thể, Ban chỉ đạo 389 quốc gia tặng bằng khen cho đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng các tập thể Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an phường Hải Châu vì thành tích trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và thượng tá Nguyễn Khánh Hòa, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến vì thành tích trong công tác bảo đảm an ninh tôn giáo. 

Cùng dịp, tập thể Phòng Hậu cần và thượng tá Phạm Ngọc Hương, Phó trưởng phòng Hậu cần cũng được Bộ Công an khen thưởng trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày truyền thống lực lượng tài chính Công an nhân dân.

Nhiều tập thể được Bộ trưởng Bộ Công an thưởng đột xuất, ghi nhận thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

ẢNH: PX03

Bảo đảm an ninh tuyệt đối các sự kiện lớn, mùa du lịch hè

Thông báo kết quả công tác tháng 4.2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5.2026, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an thành phố sẽ tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, đặc biệt là lễ hội pháo hoa quốc tế và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cùng với đó, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự; tập trung phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại. Công tác quản lý người nước ngoài, bảo đảm an ninh du lịch tiếp tục được siết chặt, gắn với quản lý cư trú, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ biện pháp, quyết liệt trấn áp các loại tội phạm trong đợt cao điểm du lịch

ẢNH: Đ.X

Đáng chú ý, trong bối cảnh bước vào mùa hè, lực lượng công an cũng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phòng chống đuối nước; đồng thời đẩy mạnh xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình phục vụ công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được; đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn và cao điểm mùa du lịch hè; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra tại các điểm đông người, khu du lịch... góp phần giữ môi trường du lịch an toàn, ổn định.


