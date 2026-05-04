Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất

Ngày 4.5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và công bố quyết định ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố là 4.5.1945.

Dự buổi lễ có trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 (thứ 4, bên phải sang) trao Huân chương Quân công hạng nhất cho lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng ẢNH: QK5

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Tư lệnh Quân khu 5 (phải) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng ẢNH: QK5

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố. Cách đây hơn 80 năm, trong cao trào cách mạng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, các tổ chức vũ trang đầu tiên trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng ra đời, tiêu biểu là Đội du kích Vũ Hùng (4.5.1945) tiền thân của lực lượng vũ trang địa phương.

Từ những "hạt giống đỏ" ban đầu, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đùm bọc của nhân dân, lực lượng vũ trang địa phương không ngừng lớn mạnh, hun đúc nên truyền thống "trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng". Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, lực lượng vũ trang thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ôn lại truyền thống hào hùng 81 năm lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng

Đặc biệt, trong đại thắng mùa xuân 1975, lực lượng vũ trang Quảng Nam - Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tiến công thần tốc, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày thống nhất, lực lượng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng là lực lượng xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia an sinh xã hội, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao bức trướng cho lực lượng vũ trang thành phố với dòng chữ: "Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng"

Phát biểu buổi lễ, trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, nhấn mạnh từ những ngày đầu giữ đất, giữ làng đến các trận đánh lớn làm thay đổi cục diện chiến trường Khu 5, quân và dân Quảng - Đà luôn thể hiện tinh thần kiên cường, mưu trí, sáng tạo, góp phần làm nên truyền thống "Quảng - Đà anh dũng".

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược.

Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện; đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập theo hướng hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao năng lực tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử và không gian mạng.

Tại buổi lễ, Quân khu 5 công bố quyết định lấy ngày 4.5.1945 là ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau.