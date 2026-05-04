Thời sự

Nơi khai sinh Đội du kích Vũ Hùng trở thành 'địa chỉ đỏ' mới của Đà Nẵng

Huy Đạt
04/05/2026 11:37 GMT+7

Sau 81 năm kể từ ngày thành lập, nơi khai sinh Đội du kích Vũ Hùng - tiền thân lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng chính thức được khánh thành, trở thành 'địa chỉ đỏ' giàu ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống và tri ân các thế hệ đi trước.

Sáng 4.5, tại thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng - tiền thân của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng; trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và thân nhân các đội viên Đội du kích Vũ Hùng.


Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng và đội viên Đội du kích Vũ Hùng

Theo Bộ Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cách đây 81 năm, đêm 4.5.1945, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập theo chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam nhằm đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945. 

Từ 30 đội viên ban đầu với vũ khí thô sơ, lực lượng này đã trở thành hạt nhân quan trọng, đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của lực lượng vũ trang Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết công trình không chỉ ghi dấu một sự kiện lịch sử quan trọng mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Quân khu 5 và thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng

Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng trở thành “địa chỉ đỏ” mới giáo dục truyền thống tại thành phố Đà Nẵng

Toàn cảnh Khu tưởng niệm nơi ghi dấu sự kiện thành lập Đội du kích Vũ Hùng năm 1945

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, trồng cây lưu niệm, ghi sổ lưu niệm và tham quan khu di tích. Ban tổ chức cũng trao quà tri ân thân nhân các đội viên Đội du kích Vũ Hùng.

Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần bổ sung hệ thống "địa chỉ đỏ" trên địa bàn, phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ và người dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời là điểm tựa tinh thần để lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

