Triển lãm Tổ quốc bình yên: 'Chạm' vào lịch sử bằng công nghệ và trái tim

Huy Đạt
01/05/2026 17:36 GMT+7

Giữa dòng người tấp nập dưới chân cầu Rồng dịp lễ 30.4 - 1.5, triển lãm 'Tổ quốc bình yên' thu hút đông đảo người xem với hành trình 80 năm An ninh nhân dân được tái hiện bằng công nghệ hiện đại, mang đến những trải nghiệm 'chạm' vào lịch sử đầy cảm xúc.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, khu vực bờ tây cầu Rồng (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) trở thành điểm đến thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên". 

Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử và công nghệ hiện đại, triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên" mang đến không gian trải nghiệm mới lạ và khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong mỗi người, đặc biệt là giới trẻ.

Khu trưng bày “Bức tường an ninh mạng” trở thành điểm hút khách, đặc biệt là các bạn trẻ

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên" và các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu triển lãm ngoài trời "Bức tường an ninh mạng", đông đảo bạn trẻ hào hứng tham gia trải nghiệm các tình huống giả lập như nhận diện cuộc gọi lừa đảo, giải mật mã, tìm hiểu công nghệ an ninh... Các gian trưng bày thiết bị hiện đại như UAV, camera AI cũng thu hút đông đảo người dân quan tâm.

Du khách rạng rỡ chụp ảnh cùng lực lượng Mũ nồi xanh Việt Nam - Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Cùng gia đình từ tỉnh An Giang ra thành phố Đà Nẵng du lịch dịp lễ 30.4 - 1.5, Phan Văn Đạt (sinh viên Trường đại học Kiên Giang) cho biết trong lúc tham quan khu vực cầu Rồng và biết đến chương trình "Tổ quốc bình yên", cả nhà đã quyết định nán lại khá lâu để khám phá trọn vẹn các không gian triển lãm.

"Ban đầu mình chỉ nghĩ đi xem cho biết, nhưng càng trải nghiệm càng thấy cuốn hút, nhất là các khu phá án và nhận diện lừa đảo. Mình hiểu thêm về công việc của lực lượng An ninh nhân dân và thấy rất tự hào", Văn Đạt chia sẻ.

Phan Văn Đạt, sinh viên Trường đại học Kiên Giang (ở giữa), cùng gia đình trải nghiệm tại triển lãm Tổ quốc bình yên trong chuyến du lịch Đà Nẵng

Không chỉ thu hút khách trong nước, khu triển lãm "Chủ động kiến tạo hòa bình" cũng trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách quốc tế. Tại đây, các hoạt động giới thiệu về lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam, không gian check-in với biểu tượng cờ Tổ quốc kết từ hoa và khu chụp ảnh miễn phí đã tạo nên sức hút riêng.

Hình cờ Tổ quốc kết từ hàng nghìn bông hoa hồng trở thành điểm check-in nổi bật

Nhiều gia đình lựa chọn triển lãm như một điểm đến ý nghĩa trong dịp lễ 30.4 - 1.5. Anh Trịnh Minh Phát (người dân thành phố Đà Nẵng) cho biết đã đưa 2 con trai đến tham quan từ sớm và dành nhiều thời gian khám phá từng khu vực. 

Theo anh Phát, việc kết hợp giữa tư liệu lịch sử và công nghệ hiện đại giúp những người trẻ như con trai anh dễ tiếp cận kiến thức và có góc nhìn tổng quan hơn.

"Những trải nghiệm thực tế như thế này giúp lịch sử trở nên sống động, không còn khô khan. Con trai mình rất hào hứng, liên tục đặt câu hỏi và tìm hiểu. Đây cũng là cách để các cháu dần hình thành nhận thức, lý tưởng sống tốt đẹp hơn", anh Phát nói.

Những tấm gương anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc... được tái hiện sinh động, giúp người dân và du khách "chạm" vào ký ức hào hùng

Bên cạnh các khu triển lãm ngoài trời, không gian trưng bày "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên" trong nhà cũng thu hút đông đảo người dân. Các tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp với công nghệ trình chiếu hiện đại đã tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Đặc biệt, khu trải nghiệm game phá án "Vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu" luôn trong tình trạng đông người tham gia. Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi được nhập vai, suy luận và giải quyết các tình huống như một "điều tra viên" thực thụ.

Không gian trưng bày kết hợp công nghệ số giúp lịch sử trở nên sống động, dễ tiếp cận. Triển lãm trở thành “lớp học lịch sử” đặc biệt cho giới trẻ

Theo Ban tổ chức, việc ứng dụng công nghệ số trong triển lãm không chỉ tạo sức hấp dẫn mà còn giúp người dân "chạm" vào lịch sử một cách trực quan. Đây cũng là cách truyền tải thông điệp về những thách thức an ninh trong thời đại số, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm của cộng đồng.

Du khách được trải nghiệm các tình huống giả lập như nhận diện cuộc gọi lừa đảo, giải mật mã và tìm hiểu công nghệ an ninh

Người dân, du khách hào hứng tìm hiểu công nghệ UAV, camera AI ứng dụng trong đảm bảo an ninh

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức từ ngày 29.4 đến 2.5, với nhiều hoạt động đa dạng.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt Gala "Tổ quốc bình yên" diễn ra lúc 20 giờ tối mai (2.5) tại khu vực bờ đông cầu Rồng, kết hợp sân khấu trên cầu, dưới sông Hàn và không gian trung tâm, được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Tin liên quan

Gala 'Tổ quốc bình yên' bên sông Hàn, điểm nhấn dịp lễ 30.4 - 1.5 ở Đà Nẵng

Gala 'Tổ quốc bình yên' bên sông Hàn, điểm nhấn dịp lễ 30.4 - 1.5 ở Đà Nẵng

Dịp lễ 30.4 - 1.5, Đà Nẵng tổ chức gala 'Tổ quốc bình yên' quy mô lớn bên sông Hàn, kết hợp sân khấu thực cảnh, trình diễn ánh sáng và diễu hành.

