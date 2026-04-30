Không gian văn hóa 3 miền hội tụ tại chuỗi chương trình 'Tổ quốc bình yên'

Tối 29.4, tại Công viên APEC (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên", nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Dự và phát biểu chỉ đạo có thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh trống khai mạc chuỗi chương trình Tổ quốc bình yên diễn ra tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐAT

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian 3 miền "Tổ quốc bình yên", quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như cồng chiêng Tây nguyên, hát văn, bài chòi, đờn ca tài tử… Không gian văn hóa đậm đà bản sắc được tái hiện sinh động qua các tiết mục biểu diễn và hoạt động giao lưu với nghệ nhân, góp phần tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể, kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân.

Âm vang cồng chiêng Tây nguyên mở màn chương trình đầy ấn tượng ẢNH: HUY ĐẠT

Người dân và du khách nước ngoài hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc, được thưởng thức mì quảng ngay tại sân khấu chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu khai mạc, thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ, lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Không khí sôi động tại đêm khai mạc chương trình Tổ quốc bình yên thu hút đông đảo người dân theo dõi ẢNH: HUY ĐẠT

Theo thượng tướng Phạm Thế Tùng, những chiến công của lực lượng An ninh nhân dân là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được kết tinh từ lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân và tinh thần hy sinh quả cảm của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và người dân xem lại những hình ảnh xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân ẢNH: HUY ĐẠT

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 29.4 đến hết 2.5 với nhiều hoạt động như triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng", các không gian trải nghiệm "Hành trình bình yên", "Ngôi sao bình yên - Dấu ấn cộng đồng"… giúp người dân hiểu rõ hơn về công tác của lực lượng An ninh nhân dân, từ đó nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố Đà Nẵng cùng người dân, du khách trải nghiệm không gian "Hành trình bình yên", "Ngôi sao bình yên - Dấu ấn cộng đồng"... ẢNH: HUY ĐẠT

Đông đảo người dân đưa con đến tìm hiểu tư liệu, hiện vật về lực lượng An ninh nhân dân ẢNH: HUY ĐẠT

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Gala "Tổ quốc bình yên" diễn ra lúc 20 giờ ngày 2.5 tại khu vực bờ đông cầu Rồng, kết hợp sân khấu trên cầu, dưới sông Hàn và không gian trung tâm, được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.