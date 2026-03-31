Hé lộ đêm gala ‘Tổ quốc bình yên’ hoành tráng giữa lòng sông Hàn dịp lễ 30.4

Chiều 30.3, thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đồng chủ trì cuộc họp phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại thành phố bên sông Hàn dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh và bà Nguyễn Thị Anh Thi đồng chủ trì cuộc họp phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" ẢNH: Đ.X

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 30.4 đến 3.5 tại thành phố Đà Nẵng, chào mừng 51 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026).

Chuỗi sự kiện dịp lễ 30.4 gồm nhiều hoạt động như triển lãm, trưng bày, trải nghiệm; lễ khai mạc và đêm gala "Tổ quốc bình yên".

Cục Công tác chính trị Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng chuẩn bị cho sự kiện quy mô lớn dịp lễ 30.4 kéo dài đến ngày 3.5 ẢNH: Đ.X

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra sáng ngày 30.4 tại phố đi bộ Bạch Đằng với các nghi thức chào cờ quy mô lớn, kết hợp biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc trưng miền Trung.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là đêm gala "Tổ quốc bình yên" tổ chức tối 2.5 trên sân khấu nổi sông Hàn (khu vực bờ đông cầu Rồng, phường An Hải). Chương trình kết hợp giữa nghi thức Công an nhân dân và văn hóa truyền thống, với hoạt động diễu hành văn hóa đa tầng quy tụ khoảng 1.000 người thuộc các khối dân tộc và lực lượng công an.

Khu vực bờ đông cầu Rồng sẽ trở thành không gian trình diễn thực cảnh quy mô lớn ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài ra, chương trình còn tái hiện nhịp sống hiện đại qua các màn trình diễn võ thuật, parkour, lễ hội đua ghe ngo, cùng hoạt động diễu hành của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy trên sông.

Đêm gala có các tiết mục ca vũ kịch, trình diễn pháo hoa nghệ thuật; sân khấu ứng dụng công nghệ thực cảnh hiện đại, kết hợp mapping nước, LED lưới… tạo không gian trình diễn ấn tượng.

Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng" diễn ra từ ngày 30.4 đến 3.5 tại phố đi bộ Bạch Đằng, gồm không gian trong nhà và ngoài trời với 3 chủ đề: lực lượng an ninh trong kháng chiến 1946 - 1975; bảo vệ bình yên thời bình từ 1975 đến nay; lực lượng an ninh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Triển lãm kết hợp các tổ hợp mỹ thuật, hình ảnh với công nghệ trình chiếu LED, thực tế ảo; đồng thời trưng bày hiện vật, trình chiếu ánh sáng nghệ thuật, ứng dụng công nghệ tương tác như AI, 3D hologram…

Đáng chú ý, triển lãm có các phân khu trải nghiệm, trong đó có không gian tái hiện chuyên án điển hình và khu gameshow "trận chiến không tiếng súng" với hình thức tương tác theo các chương trình quen thuộc.

Phố đi bộ Bạch Đằng sẽ là nơi diễn ra triển lãm và nhiều hoạt động trải nghiệm ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết thành phố Đà Nẵng vinh dự được Bộ Công an lựa chọn đăng cai tổ chức sự kiện vào dịp lễ 30.4, đồng thời yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh khẳng định đây là sự kiện quy mô lớn, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của lực lượng an ninh nhân dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh Công an nhân dân gần gũi, thân thiện, tạo dấu ấn mở màn cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Cục Công tác chính trị Bộ Công an sẽ phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan cùng tổ chức chuỗi sự kiện trang trọng, an toàn, hiệu quả.