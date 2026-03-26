Giới trẻ

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Giới trẻ 'quay xe' vì vé máy bay tăng, lo hủy chuyến

An Vy
26/03/2026 16:40 GMT+7

Thay vì háo hức săn vé đi chơi 30.4 - 1.5 từ sớm như mọi năm, nhiều người trẻ năm nay lại có tâm thế dè dặt.

Theo Nguyễn Thành An (24 tuổi), ngụ đường 19, P.Thủ Đức (trước là P.Linh Chiểu, TP.HCM), kỳ nghỉ 30.4 -1.5 năm nay vốn được nhiều bạn trẻ chờ đợi để tranh thủ đi xa. Thế nhưng, đợt này giá vé máy bay tăng, cùng nỗi lo hoãn, hủy chuyến khiến mọi người trở nên dè dặt.

An nói rằng anh cũng đang dự định đổi kế hoạch, chuyển sang đi gần hoặc chờ sát lễ mới quyết định. "Đợt này, giá vé máy bay liên tục nhích lên, cùng với thông tin cắt giảm chuyến bay, khiến mình và gia đình lo lắng", An kể tiếp.

Người trẻ cân nhắc kế hoạch du lịch dịp 30.4 - 1.5 khi giá vé máy bay tăng cao

An cho biết ban đầu nhà anh dự tính đi Phú Quốc trong dịp nghỉ lễ vì quãng nghỉ khá dài để tha hồ tắm biển, vui chơi. Nhưng sau vài lần kiểm tra vé, An bắt đầu phân vân. Giá vé cao hơn dự tính, bên cạnh đó còn là cảm giác thiếu yên tâm khi nhiều người bàn tán về nguy cơ thay đổi lịch bay, hủy chuyến… đúng vào giai đoạn cao điểm. Khi du lịch tự túc, chỉ cần phát sinh một xíu trục trặc, cả lịch trình phía sau gần như bị xáo trộn.

"Nào là ăn uống, khách sạn… Nếu như đặt hết mà vé máy bay bị hủy thì biết phải làm sao. Mình quyết định "quay xe", tìm hiểu những địa điểm khác để đi chơi gần cho linh động", An nói.

Tâm lý lo lắng này xuất hiện ở khá nhiều người trẻ trong những ngày gần đây, nhưng là có cơ sở. Theo báo Thanh Niên, Vietnam Airlines cắt giảm 23 chuyến bay nội địa mỗi tuần từ 1.4. Còn Bamboo Airways, tần suất bay quốc tế sẽ giảm do áp lực giá nhiên liệu tăng cao. Áp lực giá nhiên liệu khiến các hãng hàng không trong nước đã phải cắt giảm nhiều đường bay nhỏ lẻ, lượng khách ít để dồn sức cho các đường bay chính và chặng bay du lịch lớn…

Trong bài viết trên Báo Thanh Niên còn chỉ ra rằng với giai đoạn cao điểm 30.4 – 1.5 năm nay, các hãng hàng không đều khuyến khích hành khách chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm để có thêm lựa chọn về lịch trình và mức giá phù hợp.

Những địa điểm gần trung tâm TP.HCM như Lâm Đồng (trước là Bình Thuận), P.Vũng Tàu... được người trẻ lựa chọn

Lê Thị Minh Nguyệt (29 tuổi), ngụ đường Cộng Hòa, P.Bảy Hiền (TP.HCM), cho biết từ chỗ chủ động săn vé, đặt khách sạn sớm, cô chuyển sang theo dõi giá từng ngày. "Mình dự tính sẽ đi Đà Nẵng chơi trong dịp lễ, xem như một chuyến đi đổi gió. Nhưng sau vài lần kiểm tra chi phí, mình sẽ cân nhắc đổi hướng đi những điểm gần hơn như Vũng Tàu hay Cần Giờ", Nguyệt nói.

Nguyệt trăn trở cho biết: "Vé máy bay cao hơn mình nghĩ khá nhiều, tính thêm phụ phí rồi các khoản lặt vặt nữa thì ngân sách đội lên rõ rệt. Mình còn lo nếu lỡ có thay đổi chuyến bay thì cả nhà sẽ rất bị động, nên cuối cùng chọn đi nơi gần hơn cho nhẹ đầu".

Thay vì nhắm đến những điểm đến phải di chuyển bằng máy bay, không ít người quay về với các kế hoạch ngắn ngày bằng xe máy, ô tô, tàu hỏa, xe khách...

Gặp Lê Hoàng Minh (24 tuổi), tài xế xe công nghệ, đang đón khách tại nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất. Minh cho biết từng dự tính để dành tiền tiết kiệm để có một chuyến đi chơi dịp lễ cho trọn vẹn. Minh đã tìm hiểu các hãng bay giá rẻ, cân nhắc ngày giờ, so sánh các kênh đặt vé, săn mã giảm giá… Tuy nhiên, trước thông tin giá vé tăng cao cùng nỗi lo hoãn, hủy chuyến, chàng tài xế rất trăn trở. Vì thế, anh quyết định chuyển sang phương án đi gần TP.HCM hơn.

Minh cho biết dù đã để dành sẵn một khoản tiền tiết kiệm cho chuyến đi, anh vẫn băn khoăn trước giá vé máy bay tăng cao

Theo Minh, ngay cả lựa chọn thay thế này cũng không thật sự nhẹ gánh. "Vé xe khách cũng tăng, đi tự túc thì phải tính thêm tiền xăng, tiền ăn uống… Chưa kể, nếu đi đông người mà đã đặt trước khách sạn hay xe đưa đón, chỉ cần lệch một chặng là cả lịch trình sẽ mất vui. Tuy nhiên, mình nghĩ cứ ưu tiên chỗ nào gần TP.HCM, sẽ dễ xoay xở", Minh nói.

Theo Minh, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, thay vì hào hứng chốt kế hoạch từ sớm, nhiều người trẻ như anh lại chần chừ, nghe ngóng thêm rồi mới quyết định. Anh nói việc "quay xe" ở nhà hoặc về quê cho tiết kiệm đôi khi lại là cách để giữ kỳ nghỉ bớt áp lực hơn.

4 giờ sáng 30.4, hàng trăm người xếp hàng vào metro chờ xem diễu binh

Metro là phương tiện công cộng được miễn phí vào ngày 30.4 nên được đông đảo người dân lựa chọn để xem diễu binh.

