Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đi Đà Nẵng dịp lễ 30.4 - 1.5, 'né' đường cấm ra sao?

Huy Đạt
Huy Đạt
29/04/2026 19:31 GMT+7

Dịp lễ 30.4 - 1.5, hàng loạt tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng, đặc biệt quanh cầu Rồng, sẽ bị cấm hoặc hạn chế lưu thông để phục vụ Gala 'Tổ quốc bình yên'. Vậy phương tiện lưu thông đường nào để không rơi vào cảnh kẹt xe?

Ngày 30.4, Công an thành phố Đà Nẵng vừa thông báo phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình Gala Tổ quốc bình yên cùng các hoạt động bên lề diễn ra từ ngày 27.4 - 2.5.
Đi Đà Nẵng dịp lễ 30.4 - 1.5, 'né' đường cấm ra sao?- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thông tin phân luồng giao thông tại khu vực cầu Rồng phục vụ Gala Tổ quốc bình yên

ẢNH: H.Đ

Lực lượng công an chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt khu vực quanh cầu Rồng và sông Hàn, nơi diễn ra các hoạt động chính của chương trình. 

Cụ thể, từ ngày 27.4 - 2.5, cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên đường Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến Thái Phiên), trừ xe có phù hiệu phục vụ chương trình. Trong các khung giờ từ 16 giờ đến 24 giờ ngày 29.4 và các ngày 1, 2.5, tiếp tục cấm dừng, đỗ tại các tuyến Lý Nam Đế, đường dẫn phía bắc (bờ đông) cầu Rồng, Mai Hắc Đế (đoạn Triệu Việt Vương đến đường dẫn cầu Rồng, phường An Hải) và Trần Hưng Đạo (đoạn Triệu Việt Vương - Hà Thị Thân, phường An Hải).

Đi Đà Nẵng dịp lễ 30.4 - 1.5, 'né' đường cấm ra sao?- Ảnh 2.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách lưu ý các tuyến cấm để chủ động lộ trình di chuyển

ẢNH: H.Đ

Về hạn chế lưu thông, từ 18 giờ - 24 giờ ngày 30.4, cấm phương tiện qua cầu Rồng theo hướng từ phường Sơn Trà sang phường Hải Châu (bờ đông sang bờ tây sông Hàn); chiều ngược lại vẫn lưu thông bình thường. Riêng trong 2 ngày 1 và 2.5, cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Rồng trong khung giờ trên (trừ xe phục vụ chương trình). 

Để phục vụ người dân tham dự, thành phố bố trí các bãi đỗ xe tạm tại khu vực đường Bạch Đằng và các tuyến Bình Minh 7, 8, 9, 10, Trần Văn Trứ (phường Hòa Cường). Khu vực trước Cổ Viện Chàm được sử dụng làm bãi đỗ xe dành cho đại biểu, khách mời tham dự diễu hành.

Đi Đà Nẵng dịp lễ 30.4 - 1.5, 'né' đường cấm ra sao?- Ảnh 3.

Giao thông tại trung tâm thành phố Đà Nẵng được phân luồng từ xa nhằm tránh ùn tắc khu vực tổ chức sự kiện Tổ quốc bình yên

ẢNH: H.Đ

Đáng chú ý, trên sông Hàn, các phương tiện thủy cũng bị hạn chế hoạt động. Cụ thể, trong các ngày 30.4 và 2.5, từ 18 giờ đến 22 giờ, cấm tàu, thuyền di chuyển trong phạm vi 200 m tính từ cầu Rồng về cả thượng lưu và hạ lưu.

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân, du khách chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, góp phần bảo đảm chương trình Tổ quốc bình yên diễn ra an toàn, thông suốt.

Hé lộ đêm gala 'Tổ quốc bình yên' hoành tráng giữa lòng sông Hàn dịp lễ 30.4

Hé lộ đêm gala ‘Tổ quốc bình yên’ hoành tráng giữa lòng sông Hàn dịp lễ 30.4

Đêm gala 'Tổ quốc bình yên' trên sân khấu nổi sông Hàn hứa hẹn là đại tiệc nghệ thuật - công nghệ hoành tráng, với 1.000 người tham gia diễu hành, trình diễn thực cảnh cùng màn pháo hoa mãn nhãn dịp lễ 30.4.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Tổ quốc bình yên Cấm đường cầu Rồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận