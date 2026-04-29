Đi Đà Nẵng dịp lễ 30.4 - 1.5, 'né' đường cấm ra sao?

Ngày 30.4, Công an thành phố

vừa thông báo phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình Gala

cùng các hoạt động bên lề diễn ra từ ngày 27.4 - 2.5.

Lực lượng chức năng thông tin phân luồng giao thông tại khu vực cầu Rồng phục vụ Gala Tổ quốc bình yên ẢNH: H.Đ

Lực lượng công an chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt khu vực quanh cầu Rồng và sông Hàn, nơi diễn ra các hoạt động chính của chương trình.

Cụ thể, từ ngày 27.4 - 2.5, cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên đường Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến Thái Phiên), trừ xe có phù hiệu phục vụ chương trình. Trong các khung giờ từ 16 giờ đến 24 giờ ngày 29.4 và các ngày 1, 2.5, tiếp tục cấm dừng, đỗ tại các tuyến Lý Nam Đế, đường dẫn phía bắc (bờ đông) cầu Rồng, Mai Hắc Đế (đoạn Triệu Việt Vương đến đường dẫn cầu Rồng, phường An Hải) và Trần Hưng Đạo (đoạn Triệu Việt Vương - Hà Thị Thân, phường An Hải).

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách lưu ý các tuyến cấm để chủ động lộ trình di chuyển ẢNH: H.Đ

Về hạn chế lưu thông, từ 18 giờ - 24 giờ ngày 30.4, cấm phương tiện qua cầu Rồng theo hướng từ phường Sơn Trà sang phường Hải Châu (bờ đông sang bờ tây sông Hàn); chiều ngược lại vẫn lưu thông bình thường. Riêng trong 2 ngày 1 và 2.5, cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Rồng trong khung giờ trên (trừ xe phục vụ chương trình).

Để phục vụ người dân tham dự, thành phố bố trí các bãi đỗ xe tạm tại khu vực đường Bạch Đằng và các tuyến Bình Minh 7, 8, 9, 10, Trần Văn Trứ (phường Hòa Cường). Khu vực trước Cổ Viện Chàm được sử dụng làm bãi đỗ xe dành cho đại biểu, khách mời tham dự diễu hành.

Giao thông tại trung tâm thành phố Đà Nẵng được phân luồng từ xa nhằm tránh ùn tắc khu vực tổ chức sự kiện Tổ quốc bình yên ẢNH: H.Đ

Đáng chú ý, trên sông Hàn, các phương tiện thủy cũng bị hạn chế hoạt động. Cụ thể, trong các ngày 30.4 và 2.5, từ 18 giờ đến 22 giờ, cấm tàu, thuyền di chuyển trong phạm vi 200 m tính từ cầu Rồng về cả thượng lưu và hạ lưu.

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân, du khách chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, góp phần bảo đảm chương trình Tổ quốc bình yên diễn ra an toàn, thông suốt.

