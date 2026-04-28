Gala 'Tổ quốc bình yên' bên sông Hàn, điểm nhấn dịp lễ 30.4 - 1.5 ở Đà Nẵng

Đại tiệc nghệ thuật bên sông Hàn

Những ngày cuối tháng 4, khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng rộn ràng không khí chuẩn bị cho gala "Tổ quốc bình yên", chương trình quy mô lớn do Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Với sự đầu tư công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, sự kiện này hứa hẹn trở thành điểm nhấn nổi bật dịp lễ 30.4 - 1.5, thu hút đông đảo người dân và du khách. Chương trình sẽ khai mạc vào lúc 20 giờ ngày mai 29.4 tại công viên APEC (đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu) và kéo dài đến ngày 2.5.

Mặt nước sông Hàn được biến hóa thành "sân khấu thứ hai", tạo điểm nhấn độc đáo trong đêm gala "Tổ quốc bình yên" tối 2.5

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 28.4, tại khu vực công viên bờ đông cầu Rồng (thành phố Đà Nẵng), nơi diễn ra các hoạt động chính, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Sân khấu trung tâm, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình trình diễn cùng các hạng mục kỹ thuật đã cơ bản hoàn thiện, bước vào giai đoạn rà soát, hiệu chỉnh cuối cùng để bảo đảm vận hành đồng bộ, an toàn.

Đạo diễn và ê kíp sản xuất liên tục có mặt tại hiện trường để hoàn thiện kịch bản. Gần 1.000 người tham gia biểu diễn gồm cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên, thanh niên và học sinh cũng đang tích cực hợp luyện.

Từ các tiết mục ca, múa, nhạc đến diễu hành, sân khấu thực cảnh đều được dàn dựng công phu, chú trọng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại. Đặc biệt, các phân cảnh hành động tại khu vực cầu Rồng được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn mới lạ cho chương trình.

Sân khấu gala "Tổ quốc bình yên" bên bờ sông Hàn dần hoàn thiện

Không chỉ là đêm nghệ thuật, chuỗi sự kiện còn mở ra không gian trải nghiệm đa chiều với triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên". Tại đây, hành trình lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân được tái hiện thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ trình chiếu đa phương tiện, thực tế ảo và tương tác số, giúp công chúng, nhất là giới trẻ hiểu rõ hơn những đóng góp thầm lặng để bảo vệ cuộc sống bình yên.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là đêm gala "Tổ quốc bình yên" diễn ra tối 2.5 bên bờ đông sông Hàn. Chương trình được dàn dựng trên không gian mở, kết hợp trình diễn trên sân khấu trung tâm, mặt nước và khu vực cầu, với các loại hình như ca vũ kịch, diễu hành văn hóa, trình diễn ánh sáng, mapping và pháo hoa nghệ thuật.

Tất cả tạo nên dòng chảy kết nối lịch sử - hiện tại - tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Để chuẩn bị cho tiết mục diễu hành với hơn 700 người tham gia, những ngày qua các nhóm diễn viên tích cực hợp luyện

Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), cho biết xuyên suốt 3 ngày diễn ra sự kiện (từ 29.4 - 2.5) sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm, trưng bày và không gian trải nghiệm. Trong đó, chương trình gala nghệ thuật được xác định là điểm nhấn quan trọng nhất, được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và công nghệ, nhằm mang đến không gian biểu diễn ấn tượng bên sông Hàn.

Đáng chú ý, có cuộc diễu hành với hơn 700 người tham gia, bên cạnh các màn diễu hành trên sông cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Siết an ninh, đảm bảo an toàn lễ hội

Để bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn tuyệt đối, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ các phương án, chủ động trong mọi tình huống, xây dựng kịch bản ứng phó trên cạn, dưới nước, phân luồng, điều tiết, tuần tra kiểm soát, huy động 22 tàu phục vụ diễu hành trên sông Hàn.

Công an các địa bàn trọng điểm như Hải Châu, An Hải và Hòa Cường tăng cường tuần tra, bố trí bãi đỗ xe, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các lực lượng công an phối hợp kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm vận hành an toàn

Thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Trưởng công an phường Hải Châu, cho biết xác định ý nghĩa chính trị, quy mô của chương trình và thực hiện theo kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị nhanh chóng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác, duy trì trực liên tục, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan.

Lực lượng công an các phường trung tâm Đà Nẵng triển khai phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự từ sớm

Tại khu vực công viên bờ đông sông Hàn (đầu cầu Rồng, phía phường An Hải), sân khấu chính phục vụ đêm gala đang được khẩn trương hoàn thiện. Lực lượng công an địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công vừa nắm bắt tình hình, vừa nhắc nhở, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động, chủ động phòng ngừa cháy nổ.

Với sự chuẩn bị bài bản, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" không chỉ là hoạt động kỷ niệm ý nghĩa mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử, quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng năng động, an toàn, thân thiện đến với người dân, du khách trong và ngoài nước.