Bất ngờ với 'số phận' linh vật Kim Mã ở Đà Nẵng sau Tết Bính Ngọ

Ngày 24.2, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành Công văn số 2578/SXD-CPXD đề xuất UBND thành phố cho phép tiếp tục tận dụng các mô hình linh vật ngựa phục vụ trang trí công cộng sau khi kết thúc hoạt động trang trí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Sở Xây dựng, việc duy trì, tái bố trí các linh vật nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, thân thiện.

Mô hình linh vật Kim Mã 4.0 bên cầu Rồng được đề xuất tiếp tục trưng bày đến hết tháng 9.2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Minh Tuấn Tú xây dựng phương án tiếp tục tận dụng 2 mô hình linh vật quy mô lớn là Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0. Thời gian duy trì từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 9.2026.

Cận cảnh linh vật Kim Mã Hợp Nhất, 1 trong 2 mô hình quy mô lớn của Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Mô hình linh vật cao gần 4 m, phần thân được ghép từ các khối chữ khắc tên TP.Đà Nẵng cùng 94 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đơn vị hành chính, thể hiện thông điệp gắn kết và phát triển ẢNH: HUY ĐẠT

Trong đó, mô hình Kim Mã 4.0 được đề xuất giữ nguyên tại vị trí hiện nay ở sàn cảnh quan phía nam đuôi cầu Rồng.

Linh vật Kim Mã 4.0 dưới chân cầu Rồng thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan check-in dịp Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Kim Mã 4.0 mang phong cách thiết kế hiện đại, kết hợp nghệ thuật tạo hình với thông điệp về tốc độ, đổi mới, định hướng chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh của TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Theo Sở Xây dựng, đây là khu vực có nhiều góc nhìn đẹp, thu hút đông đảo người dân và du khách, thuận lợi cho việc quảng bá hình ảnh TP.Đà Nẵng.

Đối với mô hình Kim Mã Hợp Nhất hiện được trang trí trên vỉa hè trước cầu chữ T (đường Bạch Đằng, phường Hải Châu), Sở Xây dựng đề xuất di dời về bố trí tại hồ nước cảnh quan trên đường Thành Điện Hải, phía trước Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Với chiều cao khoảng 4,3 m, dài 5,1 m, bề rộng phần đế 2,6 m, Kim Mã 4.0 gây ấn tượng bởi thiết kế lộ hệ thống điện và đèn LED, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật vào ban đêm ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài ra, đối với các mô hình linh vật quy mô nhỏ thuộc dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố cho phép các trường mầm non trên địa bàn được tiếp nhận, tổ chức trang trí lại trong khuôn viên trường, tương tự cách làm sau Tết Quý Mão 2023.

UBND cấp xã sẽ phối hợp với các trường mầm non lập danh sách cụ thể, chủ động liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Minh Tuấn Tú để đề xuất nhu cầu tiếp nhận, bàn giao cũng như tổ chức vận chuyển, tái trang trí phù hợp.

Theo Sở Xây dựng, việc tái sử dụng các mô hình linh vật không chỉ tránh lãng phí ngân sách mà còn góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, điểm nhấn cảnh quan đô thị cho thành phố sau dịp tết.

