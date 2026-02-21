Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Linh vật ngựa Kim Mã 4.0 ở Đà Nẵng 'gây sốt', thợ ảnh cầu Rồng thu tiền triệu mỗi ngày

Huy Đạt
Huy Đạt
21/02/2026 10:00 GMT+7

Linh vật ngựa Kim Mã 4.0 bên bờ tây cầu Rồng (Đà Nẵng) hút đông du khách check-in dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp thợ ảnh thu tiền triệu mỗi ngày.

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực đường hoa phía tây cầu Rồng (TP.Đà Nẵng) trở thành "phim trường" ngoài trời khi dòng người đổ về check-in cùng linh vật ngựa. Đông khách từ sáng sớm đến khuya, dịch vụ chụp ảnh dạo vì thế cũng tất bật, nhiều thợ ảnh thu tiền triệu mỗi ngày.

Linh vật ngựa Kim Mã 4 . 0 Thu hút du khách tại Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Linh vật Kim Mã 4.0 trở thành điểm chụp ảnh “hot” nhất bên bờ sông Hàn những ngày đầu năm mới

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 6 giờ sáng, bờ tây cầu Rồng đã rộn ràng tiếng cười nói. Trong không gian trang trí rực rỡ sắc xuân, cụm linh vật ngựa gồm Kim Mã 4.0, Kim Mã hợp nhất và Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời được thiết kế gửi gắm thông điệp đổi mới, hội nhập và bứt phá của TP.Đà Nẵng trong năm mới.

Trung tâm là đại cảnh là linh vật Kim Mã 4.0 với tạo hình hiện đại ngay dưới chân cầu Rồng khiến du khách chen chân kín lối để chờ đến lượt check-in cùng linh vật. Nhiều gia đình diện áo dài truyền thống, tay dắt con nhỏ, kiên nhẫn chờ đến lượt tạo dáng trước linh vật. Các nhóm bạn trẻ chuẩn bị sẵn phụ kiện, trang phục để có bộ ảnh ưng ý. Không ít người tranh thủ chụp từ sáng sớm để bắt trọn ánh nắng dịu bên sông Hàn; đến tối, khu vực này lại lung linh trong ánh đèn, làm nổi bật những đường nét hiện đại của Kim Mã 4.0.

Linh vật ngựa Kim Mã 4.0 ở Đà Nẵng 'gây sốt', thợ ảnh cầu Rồng thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 2.

Du khách chen chân check-in cùng linh vật Kim Mã 4.0 tại khu vực phía tây cầu Rồng dịp Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Lâm Thanh Hoàng, thợ chụp ảnh lâu năm tại khu vực cầu Rồng, cho biết linh vật ngựa năm nay được nhiều người đánh giá ấn tượng. "Khách tới đây ai cũng hỏi 'ngựa 4.0' ở đâu để chụp cho kịp. Có người vừa xuống xe đã tìm ngay khu vực phía tây cầu Rồng. Từ sáng tới khuya lúc nào cũng đông", ông Hoàng nói.

Theo ông Hoàng, các thợ ảnh phục vụ xuyên Tết, mỗi ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến đêm muộn.

"Nhiều nhóm khách diện áo dài ra bờ sông Hàn chụp lúc sáng sớm rất đẹp. Cũng có những nhóm khách trẻ thích chụp đêm để lấy ánh đèn làm nổi bật linh vật. Chúng tôi đều vui vẻ phục vụ... mỗi ngày thợ chụp ảnh chúng tôi thu nhập khoảng vài triệu đồng", ông Hoàng kể.

Linh vật ngựa Kim Mã 4.0 ở Đà Nẵng 'gây sốt', thợ ảnh cầu Rồng thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 3.

Thợ chụp ảnh dạo tất bật phục vụ du khách lưu lại khoảnh khắc bên linh vật ngựa tại cầu Rồng

ẢNH: HUY ĐẠT

Dọc lối đi, hàng chục thợ chụp ảnh đến từ nhiều nơi tập trung về đây hành nghề. Mỗi người trang bị máy ảnh, đèn flash, sẵn sàng bắt khoảnh khắc cho khách. Giá chụp dao động 60.000 - 80.000 đồng/lần. Du khách có thể nhận file ảnh ngay để đăng mạng xã hội hoặc chọn in, đóng khung và lấy liền với giá từ 120.000 - 150.000 đồng/bức, tùy chất lượng khung.

Tại góc vườn hoa, nhóm hậu kỳ làm việc không ngơi tay. Người chỉnh màu, người ép ảnh, người lắp khung, tất bật giao thành phẩm cho khách mang về làm kỷ niệm đầu năm. Những tấm ảnh in trên nền hoa xuân, phía sau là "Kim Mã 4.0" hay cụm "Kim Mã hợp nhất", nhanh chóng được trao tận tay, kịp để du khách tiếp tục hành trình du xuân.

Linh vật ngựa Kim Mã 4 . 0 Thu hút du khách tại Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Nhiều gia đình hồi hộp chờ đợi xem ảnh chụp bên linh vật Kim Mã 4.0

ẢNH: HUY ĐẠT

Trong số các thợ ảnh có không ít nữ phó nháy. Bà Đinh Thị Tài (trú P.Hội An, TP.Đà Nẵng) cho biết bà cùng đồng nghiệp gác lại việc sum họp để ra cầu Rồng hành nghề.

"Bây giờ làm việc kiếm tiền, phục vụ mọi người có ảnh đẹp, ra giêng mình đi vui xuân cũng chưa muộn", bà Tài chia sẻ.

Linh vật ngựa Kim Mã 4 . 0 Thu hút du khách tại Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.
Linh vật ngựa Kim Mã 4 . 0 Thu hút du khách tại Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.
Linh vật ngựa Kim Mã 4 . 0 Thu hút du khách tại Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Khu vực phía tây cầu Rồng trở thành “phim trường ngoài trời”, nơi thợ ảnh dạo hái ra tiền triệu mỗi ngày dịp Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: HUY ĐẠT

Chị Nguyễn Thị Hảo, du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết gia đình chị chọn TP.Đà Nẵng du xuân và ghé chụp ảnh cùng linh vật ở cầu Rồng. "Giá chụp vậy là hợp lý, lại có ảnh đẹp mang về ngay. TP.Đà Nẵng năm nay trang trí đường hoa rất sáng tạo, nhất là Kim Mã 4.0 nhìn đẹp và rất hiện đại", chị Hảo nói.

