Tìm lại đồ đánh rơi cho du khách, Công an TP.Đà Nẵng ghi điểm

Nhanh chóng vào cuộc, tìm lại tài sản cho du khách

Trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, Công an P.An Hải và P.Hòa Cường (TP.Đà Nẵng) đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời tiếp nhận và xử lý các tin báo của người dân.

Công an TP.Đà Nẵng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ẢNH: Đ.X

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an cơ sở đã liên tiếp xác minh, trao trả nhiều tài sản bị thất lạc cho người dân và du khách, trong đó có không ít trường hợp là khách quốc tế. Những việc làm cụ thể, trách nhiệm này không chỉ góp phần kéo giảm các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật trên địa bàn mà còn củng cố niềm tin của người dân, lan tỏa hình ảnh TP.Đà Nẵng là điểm đến an toàn, mến khách.

Công an P.An Hải trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài sau khi xác minh ẢNH: Đ.X

Mới đây, Công an P.An Hải tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Hương Ly (trú TP.Hà Nội). Trong chuyến tham quan Đà Nẵng, chị Ly đã vô tình đánh rơi túi xách tại một quán nước dưới chân cầu Rồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ công an phường nhanh chóng phối hợp với người dân và cơ sở kinh doanh tiến hành xác minh, rà soát khu vực liên quan. Kết quả, túi xách cùng nhiều tài sản có giá trị bên trong được tìm thấy và trao trả đầy đủ cho chị Ly trong niềm vui và sự xúc động.

Không lâu sau đó, Công an P.An Hải tiếp tục tiếp nhận trình báo của một du khách người Hàn Quốc về việc làm rơi điện thoại iPhone trên xe Grab khi di chuyển qua địa bàn. Lực lượng công an đã khẩn trương xác minh lộ trình, liên hệ đơn vị vận chuyển và tài xế liên quan. Chỉ sau thời gian ngắn, chiếc điện thoại đã được thu hồi và trao trả cho chủ nhân.

Công an cơ sở triển khai tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm ẢNH: Đ.X

Đáng chú ý, sau khi được hỗ trợ tìm lại tài sản, nhiều du khách đã trực tiếp viết thư tay bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng Công an TP.Đà Nẵng.

Anh Dylan Pak (du khách Hàn Quốc), chia sẻ trong thư tay ngày 23.12: "Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cảnh sát và tài xế Grab đã tìm lại điện thoại giúp tôi".

Cũng trong thời gian này, Công an P.An Hải tiếp nhận một ví da màu đen do người dân nhặt được và tự giác giao nộp. Bên trong ví có khoảng 2,3 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Qua xác minh, công an phường đã liên hệ được với chủ sở hữu và tổ chức trao trả lại tài sản, thể hiện rõ tinh thần trung thực, nghĩa tình của người dân và vai trò cầu nối hiệu quả của lực lượng công an cơ sở.

Tương tự, khi tiếp nhận thông tin của một du khách người Hàn Quốc khác về việc đánh rơi túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị tại một quán ăn trên địa bàn, Công an P.An Hải đã tiến hành xác minh, trích xuất thông tin, phối hợp với chủ quán và các đơn vị liên quan để tìm kiếm. Kết quả, toàn bộ tài sản được trao trả nguyên vẹn cho du khách trong niềm vui và sự cảm phục.

Anh Heo Yeong Jin (du khách người Hàn Quốc), một trong những du khách nói trên, cũng đã gửi thư cảm ơn Công an P.An Hải. Trong thư, anh cho biết đã để quên túi xách sau khi ăn uống cùng bạn bè và khi nhận lại, mọi tài sản bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Anh Heo Yeong Jin (du khách Hàn Quốc) bày tỏ sự vui mừng khi được Công an P.An Hải hỗ trợ tìm lại tài sản bị thất lạc

ẢNH: Đ.X

Lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng an toàn

Ngày 25.12, Công an P.Hòa Cường (TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa xác minh và trao trả tài sản bị bỏ quên trên xe taxi cho khách nước ngoài.

Trước đó, tối 22.12, tài xế Nguyễn Như Hải (48 tuổi) đến Công an P.Hòa Cường trình báo việc phát hiện hành khách nước ngoài để quên tài sản trên xe sau khi kết thúc hành trình. Ngay khi phát hiện sự việc, tài xế đã chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo, nhờ lực lượng công an hỗ trợ tìm và trao trả cho chủ sở hữu.

Tài xế Grab chủ động mang tài sản khách nước ngoài bỏ quên đến trình báo Công an P.Hòa Cường

ẢNH: Đ.X

Sau khi tiếp nhận, Công an P.Hòa Cường đã khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm rõ danh tính, lịch trình di chuyển và nơi lưu trú của hành khách. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xác định được chủ nhân số tài sản là anh Roberto Anthony (quốc tịch Canada) và chị Alina (quốc tịch Nga), đồng thời mời đến trụ sở để nhận lại.

Nhận lại tài sản bị bỏ quên, các vị khách nước ngoài bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của Công an P.Hòa Cường, cũng như nghĩa cử cao đẹp, trung thực của người tài xế.

Những việc làm trách nhiệm của công an cơ sở góp phần xây dựng hình ảnh TP.Đà Nẵng an toàn, thân thiện trong mắt du khách ẢNH: Đ.X

Anh Roberto Anthony chia sẻ, việc nhanh chóng được công an phường hỗ trợ tìm lại tài sản bị bỏ quên khiến anh thực sự bất ngờ và ấn tượng. "Tôi từng đến nhiều thành phố nhưng cách mà công an và người dân TP.Đà Nẵng giúp đỡ du khách tìm lại tài sản khiến tôi rất cảm kích. Đây là một thành phố an toàn, thân thiện và tôi chắc chắn sẽ quay trở lại", anh Roberto Anthony nói.