Xuân bình yên sau 'lá chắn' miền biên viễn dọc dải Trường Sơn

Dựng 'thành lũy' bình yên vùng biên

Đầu xuân Bính Ngọ, ở xã A Vương (TP.Đà Nẵng), mây lững lờ vắt ngang đỉnh núi Trường Sơn, tiếng gà gáy vọng qua những nếp nhà sàn của đồng bào Cơ Tu. Con đường vào các thôn bản sạch sẽ, yên ả. Trên khoảng sân trước nhà gươl, trẻ nhỏ ríu rít đùa chơi.

Mùa xuân ở vùng biên phía tây TP.Đà Nẵng bình yên trọn vẹn. Sự bình yên đó được gìn giữ bằng một “lá chắn” thầm lặng của chính quyền suốt nhiều năm qua.

Những bước chân tuần tra thầm lặng góp phần dựng “lá chắn” nơi biên cương phía tây TP.Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

A Vương có hơn 1,2 km đường biên tiếp giáp nước bạn Lào, là địa bàn giữ vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh. Đồng bào Cơ Tu chiếm khoảng 95% dân số, đời sống còn nhiều khó khăn, địa hình phức tạp. Trước yêu cầu giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, địa phương đã triển khai mô hình dân vận khéo “Lá chắn vùng biên” trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thực hiện Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02-NQ/TU và Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND thành phố gắn với mục tiêu xây dựng TP.Đà Nẵng không ma túy đến năm 2030, cả hệ thống chính trị xã A Vương xác định đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Ông Lưu Văn Khương, Phó chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết mô hình được triển khai đồng bộ, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, đồng thời huy động sức mạnh của quân sự, biên phòng và Nhân dân.

“Giữ biên cương bình yên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng”, ông Khương nói.

Không khí xuân hiện diện trong từng buổi tuyên truyền pháp luật cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc, các em học sinh lắng nghe cán bộ công an phổ biến về tác hại của ma túy, nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên tuyến biên giới.

Em Nguyễn Đức Kiên, học sinh lớp 9/1, chia sẻ: “Chúng em nói không với ma túy, dù chỉ một lần. Chúng em sẽ nhắc người thân cùng tránh xa tệ nạn này”.

Cán bộ Công an xã A Vương tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc ẢNH: Đ.X

Những lời chia sẻ của một học sinh lớp 9 cho thấy đang có lớp “lá chắn” đầu tiên hình thành - lá chắn của nhận thức và ý thức tự bảo vệ nơi thế hệ trẻ.

Thầy Lê Hoàng Sang (giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc) cho biết nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy trong tiết học và hoạt động ngoại khóa. Công an xã cũng phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, treo pano, áp phích cảnh báo về ma túy, thuốc lá điện tử.

“Khi các em hiểu và ý thức được nguy cơ, đó là nền tảng để giữ bản làng bình yên lâu dài”, thầy Sang chia sẻ.

Học sinh miền núi cam kết nói không với ma túy ẢNH: Đ.X

Công an vùng biên '3 cùng' với dân

Ngoài môi trường học đường, “lá chắn” còn được dựng lên từ những buổi sinh hoạt cộng đồng nơi nhà Gươl. Cán bộ Công an xã A Vương vượt dốc, băng rừng đến từng thôn, giải thích cặn kẽ để bà con hiểu rõ hiểm họa của ma túy; vận động không trồng, không mua bán, không tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Điểm nổi bật của mô hình là phát huy vai trò của già làng, người có uy tín. Qua cách chia sẻ gần gũi, pháp luật được truyền tải dễ hiểu, dễ nhớ. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vì thế lan tỏa sâu rộng, gắn với từng nếp sinh hoạt của 16 thôn bản.

Buổi sinh hoạt cộng đồng tại nhà gươl, Công an xã A Vương lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy ẢNH: Đ.X

Thiếu tá Phan Nguyễn Hoài Linh, Phó trưởng Công an xã A Vương, cho biết đến nay xã không phát sinh tệ nạn ma túy. Lực lượng an ninh cơ sở chủ động nắm chắc địa bàn, phát huy vai trò “tai mắt”, kịp thời cung cấp thông tin, không để hình thành điểm phức tạp.

Trong những đêm xuân se lạnh miền biên viễn, khi nhiều gia đình quây quần bên bếp lửa, các tổ tuần tra vẫn lặng lẽ đi qua những tuyến đường, khu vực giáp ranh. Dấu chân cán bộ, chiến sĩ in trên các lối mòn dẫn về R Cung, Ga’lâu, Aréc, Talang, Atếêp, Bhlooc, Adzốc, A’ur… như những nhịp đập bền bỉ của “lá chắn”.

Sự gần gũi, sát dân của lực lượng công an xã tạo niềm tin nơi bản xa ẢNH: Đ.X

Ông Bnướch Thơm, Bí thư Chi bộ thôn R Cung, chia sẻ người dân rất tin tưởng lực lượng công an. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, trong đợt sạt lở vừa qua, cán bộ, chiến sĩ còn kịp thời hỗ trợ bà con sửa chữa, dựng lại nhà cửa.

“Các anh đến tận nơi, băng rừng, lội suối giúp dân. Bà con vì thế càng đồng lòng giữ bản làng sạch ma túy”, ông Bnướch Thơm nói.

Năm 2025, mô hình “Lá chắn vùng biên” tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Xã A Vương là 1 trong 25 xã của TP.Đà Nẵng đạt tiêu chí xã, phường không ma túy. Với thành tích toàn diện, Công an xã A Vương được Bộ Công an tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2025.