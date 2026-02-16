Mùa xuân gõ cửa những căn nhà 'đặc biệt' ở miền núi Quảng Trị

Lời tái ngộ trong căn nhà mới

Mùa xuân đang chạm ngõ tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua xã Khe Sanh (Quảng Trị). Những ngày cuối năm, xe chở hoa, chở bánh kẹo nối đuôi nhau ra vào, không khí tết len lỏi vào từng ngõ ngách, con đường ấy cũng dẫn vào căn nhà mới của bà Nguyễn Thị Thương (43 tuổi), một căn nhà “đặc biệt”, được dựng lên chỉ trong 24 đêm ngày bằng mồ hôi và tình cảm quân dân.

Tháng 11.2025, mưa lũ kéo dài khiến 12 hộ dân ở Khe Sanh bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà bà Thương là trường hợp buộc phải di dời đến một nơi ở mới.

Bà Thương soạn sửa đón tết trong căn nhà mới được xây dựng trong 24 ngày đêm ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Căn nhà cũ của tôi đã ở được 10 năm, mùa mưa năm ngoái sạt lở nghiêm trọng, nứt nẻ nhà cửa, thậm chí mưa ngớt rồi mà mấy ngày sau nước ngầm vẫn chảy dưới nền sân. Dù là mái ấm gắn bó lâu năm nhưng ở đây nguy hiểm quá, may mắn gia đình tôi được nằm trong chiến dịch, được Đảng, Nhà nước giúp đỡ nên giờ mới có căn nhà mới này đón tết", bà Thương chia sẻ.

Khi “Chiến dịch Quang Trung” được phát động, 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 4 được điều về hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình bà. Lễ khởi công diễn ra ngày 15.12.2025, 3 ngày sau, công trường nhỏ trước sân nhà rộn ràng tiếng xẻng, tiếng trộn bê tông, 23 ngày sau, giữa trời đông rét buốt, một căn nhà mới vững chãi hiện ra.

Bức ảnh gia đình bà Thương chụp chung với các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 ẢNH: BÁ CƯỜNG

“Các chú bộ đội làm ngày làm đêm. Mưa cũng làm, trời lạnh lắm mà không ai kêu ca. Tôi thương lắm. Mấy lần nấu cơm, pha cà phê mời mà các chú đều từ chối… Phần lớn chiến sĩ còn rất trẻ, tôi coi họ như con cái trong nhà", bà Thương kể lại.

Ngày bàn giao nhà, những cái bắt tay bịn rịn. Các chiến sĩ trở về đơn vị nhưng vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng điện thoại của bà Thương lại reo lên cuộc gọi của các chiến sĩ “nhà cửa sao rồi dì?”.

Căn nhà xây dựng thần tốc từ "Chiến dịch Quang Trung" ẢNH: BÁ CƯỜNG

“Tết này có chú bộ đội quê Nghệ An, cùng quê chồng tôi, có chú ở xã Cam Lộ cách đây 70 km vừa mới ra quân hẹn ghé thăm. Tôi nôn lắm, mong được gặp lại”, bà Thương cười nói.

Trong phòng khách căn nhà mới, một tấm ảnh lớn được treo trang trọng, gia đình bà đứng giữa vòng tay 22 người lính. Một góc tường nhỏ, nhưng chứa đầy ký ức của những ngày đông ấm áp tình quân dân.

Hơi ấm ngày xuân dành tặng chiến sĩ công an

Cách nhà bà Thương chừng 2 km, cũng trên tuyến Hồ Chí Minh nhánh tây, thượng sĩ Hồ Văn Mừng (30 tuổi, trú xã Khe Sanh) đang đón tết đầu tiên trong căn nhà mới tinh tươm.

Căn nhà được Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị xây dựng và trao tặng sau khi biết đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh.

Bước vào nhà, nền gạch còn mới, tường còn chưa kịp sơn. Căn nhà chưa có hoa mai, hoa cúc, chưa có bộ bàn ghế đón khách. Anh Mừng trải tạm chiếc chiếu giữa nhà, rót ly trà nóng tiếp đón chúng tôi.

Niềm vui của thượng sĩ Mừng khi có căn nhà mới đón tết ẢNH: BÁ CƯỜNG

“Nhà mới nhận chỉ 3 ngày thôi nên tôi chưa kịp làm gì cả. Chiều nay tranh thủ ra chợ mua ít bánh kẹo để năm nay có cái tiếp khách trong nhà mới", anh Mừng cười nói.

Câu chuyện đời của anh lặng lẽ như chính dáng ngồi của người chiến sĩ. Anh Mừng lập gia đình năm 2017, khi con vừa 6 tháng tuổi thì vợ qua đời vì bạo bệnh. Một mình anh nuôi con nhỏ, chăm bố mẹ già, có thời điểm bản thân anh cũng đối diện nghi vấn bệnh tim.

Thượng sĩ trẻ tuổi có hoàn cảnh rất khó khăn và đáng thương ẢNH: B.H

Sinh ra trong gia đình người Vân Kiều có 7 anh chị em, học xong cấp 3, anh tham gia nghĩa vụ công an, rồi thi đỗ biên chế vào Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Trị. Được đồng đội động viên, anh tiếp tục học và sắp tốt nghiệp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 vào mùa hè tới.

“Có nhà rồi, tôi yên tâm lắm. Ít nhất cũng có chỗ đặt bàn thờ vợ cho đàng hoàng, có nơi để bố mẹ an dưỡng, sau này đi công tác xa cũng bớt lo. Tôi cám ơn các đồng đội, họ vừa động viên tôi, chỉ dẫn tôi và giờ còn tặng tôi mái nhà mới, tôi rất biết ơn họ”, anh Mừng nói.

Căn nhà gia đình anh Mừng sinh sống trước khi có nhà mới ẢNH: B.H

Những mái nhà hoàn thiện cũng là lúc nỗi lo mùa mưa bão tạm lùi xa. Với bà Thương, với thượng sĩ Mừng và hàng ngàn hộ dân trong “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Chiến dịch Quang Trung”, tết năm nay không chỉ là bánh chưng, hoa đào mà còn là cái tết của tình quân dân thắm thiết và tình đồng đội ấm áp keo sơn.