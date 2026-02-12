Điện lực Quảng Trị sẵn sàng phương án cung cấp điện dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Theo dự báo, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công suất phụ tải cực đại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có thể đạt khoảng 403,42 MW, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty Điện lực Quảng Trị đã chủ động xây dựng phương án vận hành phù hợp, tăng cường giám sát nguồn điện và điều tiết công suất nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục.

Đội quản lý điện xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) thực hiện hoán chuyển máy biến áp đảm bảo cấp điện ổn định cho khách hàng dịp tết ẢNH: ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Một trong những giải pháp trọng tâm được đơn vị triển khai là công tác cân pha, hoán chuyển và san tải, qua đó giảm nguy cơ quá tải tại các trạm biến áp và đường dây trung, hạ áp. Trong tháng 1 và tháng 2.2026, toàn công ty đã thực hiện 97 vị trí cân pha, 55 phương án san tải và 85 phương án hoán chuyển phụ tải tại các đơn vị trực thuộc. Công tác rà soát, kiểm tra toàn diện lưới điện cũng được tăng cường, kịp thời khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố.

Các phụ tải quan trọng như cơ quan Đảng, Nhà nước, bệnh viện, trung tâm y tế, hệ thống cấp nước sinh hoạt, các điểm tổ chức sự kiện chính trị, văn hóa và khu dân cư tập trung được ưu tiên đảm bảo cấp điện ổn định.

Đội quản lý điện Đông Hà xử lý kịp thời các tồn tại sau kiểm tra đảm bảo cấp điện Tết ẢNH: ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Theo ông Nguyễn Đăng Phi, Phó giám đốc Điện lực Quảng Trị, cho biết bên cạnh việc hoán chuyển và san tải, đơn vị đã tổ chức đo dòng tải, kiểm tra phát hiện tại đầu cực máy biến áp, tủ hạ thế và các điểm đấu nối, nhằm phát hiện sớm nguy cơ sự cố. Công tác phát quang hành lang tuyến, kiểm tra cây cối, vật cản vi phạm hành lang an toàn lưới điện cũng được triển khai đồng bộ, hạn chế sự cố do yếu tố bên ngoài.

Ngoài ra, Điện lực Quảng Trị còn tăng cường công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và đảm bảo an ninh hệ thống điện, đồng thời duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng liên tục, tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu liên quan đến điện năng.