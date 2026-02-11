TP.HCM lập lực lượng chống dịch đặc biệt kích hoạt trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 11.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã kiện toàn 10 đội đáp ứng nhanh với tổng cộng 100 thành viên, sẵn sàng kích hoạt phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Mỗi đội gồm 10 thành viên, đảm nhiệm 8 vị trí, gồm: đội trưởng, cán bộ dịch tễ, cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, cán bộ vệ sinh khử khuẩn, cán bộ truyền thông, cán bộ sức khỏe môi trường, cán bộ hậu cần và lái xe. Các đội sẽ luân phiên trực chiến để bảo đảm tính cơ động, sẵn sàng ứng phó trên toàn địa bàn thành phố.

Với cơ cấu đa ngành, các đội có thể triển khai đồng bộ các hoạt động điều tra, xử lý ổ dịch, kiểm soát lây nhiễm và truyền thông nguy cơ trong thời gian ngắn nhất. Các đội hoạt động theo đúng nguyên tắc "4 tại chỗ", gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Hướng dẫn sử dụng đúng cách phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE) cho các thành viên của đội đáp ứng nhanh ẢNH: HCDC

Các thành viên đã được cập nhật kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng thực hành chống dịch. Nội dung trọng tâm là hướng dẫn sử dụng chính xác phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE), nhằm bảo đảm an toàn và ngăn ngừa nguy cơ phơi nhiễm khi làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Theo bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc HCDC, các đội phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ, nắm vững quy trình chuyên môn và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn sinh học để triển khai nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống chống dịch khẩn cấp.

Khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ hoặc tín hiệu cảnh báo dịch, đội đáp ứng nhanh sẽ được kích hoạt ngay để điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ, xác định phạm vi ảnh hưởng, khoanh vùng xử lý ổ dịch, triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm và truyền thông nguy cơ. Đồng thời, các đội hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến cơ sở trong xử lý tình huống y tế công cộng.

Thời gian tới, dự kiến mỗi trạm y tế phường, xã, đặc khu sẽ thành lập ít nhất 1 Đội đáp ứng nhanh, phối hợp với các đội của HCDC, từng bước hình thành mạng lưới phản ứng nhanh đồng bộ trên toàn địa bàn TP.HCM mở rộng.

Hiện TP.HCM có 168 phường, xã và đặc khu. Địa bàn quản lý rộng, dân số lớn cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, biến đổi khí hậu và áp lực giao thương quốc tế làm gia tăng nguy cơ xuất hiện bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Vì vậy, đòi hỏi hệ thống y tế tăng cường năng lực giám sát và ứng phó kịp thời.