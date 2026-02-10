Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM quy định lương bác sĩ, điều dưỡng cao tuổi làm tại trạm y tế

Duy Tính
Duy Tính
10/02/2026 13:40 GMT+7

TP.HCM có chính sách thu hút đội ngũ nhân viên y tế cao tuổi gồm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ về hưu làm việc tại trạm y tế.

Ngày 10.2, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành hướng dẫn triển khai Nghị quyết 73 năm 2025 của HĐND TP.HCM về các chính sách đặc thù nhằm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế cấp xã trên địa bàn. Một trong những nội dung trọng tâm là chính sách thu hút người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế tham gia công tác tại trạm y tế.

Theo đó, thành phần được thu hút gồm bác sĩ tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành y khoa, y học cổ truyền; điều dưỡng, hộ sinh tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; y sĩ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên. Trạm y tế cấp xã căn cứ vào quy mô dân số, mô hình bệnh tật và tình trạng thiếu hụt nhân lực để xác định nhu cầu tuyển dụng người lao động cao tuổi, ưu tiên bố trí vào các vị trí khó tuyển.

Những nhân sự này trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng bệnh, quản lý và nâng cao sức khỏe ban đầu cho người dân tại trạm y tế và điểm y tế. Việc bố trí người lao động cao tuổi làm việc tại phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa thuộc trạm y tế chỉ thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết, sau khi đã bảo đảm đủ nhân lực chăm sóc sức khỏe ban đầu.

TP.HCM: Mức lương bác sĩ, điều dưỡng cao tuổi làm việc tại trạm y tế bao nhiêu? - Ảnh 1.

TP.HCM triển khai các giải pháp nâng cao năng lực trạm y tế tạo niềm tin cho người dân đến khám chữa bệnh

ẢNH: DUY TÍNH

Về chế độ đãi ngộ, bác sĩ (y khoa, y học cổ truyền) được hỗ trợ mức lương 9 triệu đồng/người/tháng; điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ được hỗ trợ 7 triệu đồng/người/tháng, kèm các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc nếu thuộc đối tượng tham gia. 

Ngoài ra, TP.HCM cũng có chính sách đối với nhân viên phục vụ, tạp vụ, bảo vệ làm việc tại trạm y tế nhưng không thuộc biên chế hưởng lương ngân sách, với mức lương bằng lương tối thiểu vùng và tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.

Cũng theo hướng dẫn này, người lao động cao tuổi và nhân viên phục vụ, bảo vệ theo Nghị quyết 73 không tính vào số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách Nhà nước hằng năm, mà được xác định là nguồn nhân lực tăng cường, hỗ trợ cho trạm y tế cấp xã. Hằng năm, trạm y tế lập kế hoạch nhu cầu tuyển dụng, báo cáo UBND cấp xã xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện.

Nguồn kinh phí triển khai được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành. Sở Y tế phối hợp UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, theo dõi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn TP.HCM.

Tin liên quan

TP.HCM cần 'phẫu thuật' toàn diện cho 168 trạm y tế

TP.HCM cần 'phẫu thuật' toàn diện cho 168 trạm y tế

TP.HCM hiện có 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, với gần 7.000 nhân sự đang làm việc tại tuyến y tế cơ sở. Được xác định "người gác cổng" trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, song thực tế nhiều năm qua, các trạm y tế lại rơi vào tình trạng khá trầm lắng, ít người bệnh tìm đến.

Khám phá thêm chủ đề

Sở Y tế Tp.HCM lao động cao tuổi Nghị quyết 73 chính sách đăc thù Mức lương bác sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận