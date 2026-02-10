TP.HCM quy định lương bác sĩ, điều dưỡng cao tuổi làm tại trạm y tế

Ngày 10.2, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành hướng dẫn triển khai Nghị quyết 73 năm 2025 của HĐND TP.HCM về các chính sách đặc thù nhằm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế cấp xã trên địa bàn. Một trong những nội dung trọng tâm là chính sách thu hút người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế tham gia công tác tại trạm y tế.

Theo đó, thành phần được thu hút gồm bác sĩ tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành y khoa, y học cổ truyền; điều dưỡng, hộ sinh tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; y sĩ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên. Trạm y tế cấp xã căn cứ vào quy mô dân số, mô hình bệnh tật và tình trạng thiếu hụt nhân lực để xác định nhu cầu tuyển dụng người lao động cao tuổi, ưu tiên bố trí vào các vị trí khó tuyển.

Những nhân sự này trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng bệnh, quản lý và nâng cao sức khỏe ban đầu cho người dân tại trạm y tế và điểm y tế. Việc bố trí người lao động cao tuổi làm việc tại phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa thuộc trạm y tế chỉ thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết, sau khi đã bảo đảm đủ nhân lực chăm sóc sức khỏe ban đầu.

TP.HCM triển khai các giải pháp nâng cao năng lực trạm y tế tạo niềm tin cho người dân đến khám chữa bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Về chế độ đãi ngộ, bác sĩ (y khoa, y học cổ truyền) được hỗ trợ mức lương 9 triệu đồng/người/tháng; điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ được hỗ trợ 7 triệu đồng/người/tháng, kèm các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc nếu thuộc đối tượng tham gia.

Ngoài ra, TP.HCM cũng có chính sách đối với nhân viên phục vụ, tạp vụ, bảo vệ làm việc tại trạm y tế nhưng không thuộc biên chế hưởng lương ngân sách, với mức lương bằng lương tối thiểu vùng và tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.

Cũng theo hướng dẫn này, người lao động cao tuổi và nhân viên phục vụ, bảo vệ theo Nghị quyết 73 không tính vào số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách Nhà nước hằng năm, mà được xác định là nguồn nhân lực tăng cường, hỗ trợ cho trạm y tế cấp xã. Hằng năm, trạm y tế lập kế hoạch nhu cầu tuyển dụng, báo cáo UBND cấp xã xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện.

Nguồn kinh phí triển khai được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành. Sở Y tế phối hợp UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, theo dõi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn TP.HCM.