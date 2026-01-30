Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM tiêm ngừa cúm miễn phí cho người cao tuổi khó khăn trước Tết Nguyên đán 2026

Duy Tính
Duy Tính
30/01/2026 09:23 GMT+7

TP.HCM khởi động tiêm ngừa cúm miễn phí cho 1.140 người cao tuổi khó khăn tại 6 xã, phường, ưu tiên người có bệnh nền, phòng biến chứng trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 30.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết TP.HCM đã khởi động chương trình tiêm ngừa cúm miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2026, có 1.140 người cao tuổi tại 6 xã, phường (An Phú Đông, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bàu Lâm) được tiêm vắc xin cúm miễn phí. Đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người có bệnh lý nền như tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)… và chưa tiêm vắc xin cúm trong vòng một năm qua.

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cúm mùa không đơn thuần là một cơn cảm sốt thông thường. Đối với người cao tuổi, cúm có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi nặng, suy hô hấp, làm trầm trọng thêm bệnh lý nền, thậm chí dẫn đến tử vong. Vì vậy, chủ động phòng bệnh bằng tiêm vắc xin được xem là giải pháp ưu tiên hàng đầu.

TP.HCM hiện có khoảng 1,35 triệu người cao tuổi và ngành y tế đang tập trung đẩy mạnh các chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động cho nhóm dân số này.

TP.HCM tiêm ngừa cúm miễn phí cho người cao tuổi khó khăn trước Tết Nguyên đán 2026- Ảnh 1.

Chương trình khởi động tiêm ngừa cúm cho người dân phường An Phú Đông, TP.HCM

ẢNH: C.T

Theo HCDC, chương trình tiêm ngừa cúm cho người cao tuổi là hoạt động cụ thể hóa chủ trương chuyển từ "khám, chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh", góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Chương trình nhằm xây dựng "lá chắn sức khỏe" cho người cao tuổi trước thềm Tết Nguyên đán 2026, đồng thời thể hiện nỗ lực của TP.HCM trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo hướng bền vững, chủ động.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vắc xin cúm đã được chứng minh giúp giảm khoảng 60% số ca bệnh liên quan đến cúm và giảm 70 - 80% tỷ lệ tử vong do cúm. Tiêm vắc xin cúm được đánh giá là biện pháp hiệu quả, cấp thiết giúp người cao tuổi duy trì chất lượng cuộc sống, tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội và tận hưởng tuổi già khỏe mạnh.

Chương trình tiêm ngừa cúm cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn do HCDC phối hợp với Quỹ Hy vọng, Chi cục Dân số và chính quyền 6 xã liên quan tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Sanofi Việt Nam.

Trong khi đó, từ ngày 16.1 đến 15.2, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cũng triển khai chương trình tặng và tiêm miễn phí 30.000 liều vắc xin cúm tứ giá (phòng 4 chủng A/H1N1, H3N2, B/Yamagata, B/Victoria) cho người dân và lực lượng chức năng tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão lũ ở miền Trung – Tây nguyên, Bắc Trung bộ và tỉnh Thái Nguyên.

Từ đầu tháng 2 đến nay, số người đi tiêm vắc xin cúm mùa tại các bệnh viện, trung tâm tiêm chủng tại TP.HCM tăng đột biến. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, số người tăng gấp 50 lần so với cùng kỳ năm trước.

