Mô hình y tế đáng chú ý trong năm 2026 tại TP.HCM

Ngày 3.1, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có báo cáo UBND TP.HCM về tiến độ thực hiện đề án "Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo". Trong báo cáo này, ngành y tế TP.HCM cũng đã đề cập đến các mô hình y tế chăm sóc sức khỏe người dân từ tuyến y tế cơ sở.

8 mục tiêu phát triển y tế chuyên sâu theo mô hình y tế hiệu quả và bền vững

Theo đề án, trong năm 2026, ngành y tế TP.HCM tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với 8 mục tiêu cụ thể.

Thứ nhất, quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng y tế phù hợp với quy hoạch chung của TP.HCM, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.

Thứ hai, phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chuyên môn ngày càng cao của hệ thống y tế hiện đại.

Thứ ba, hình thành và phát triển khu công nghiệp chuyên ngành y – dược của TP.HCM, tạo nền tảng cho nghiên cứu, sản xuất và đổi mới công nghệ trong lĩnh vực y tế.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật y khoa hiện đại, chuyên sâu, phù hợp với mô hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN ẢNH: DUY TÍNH

Thứ năm, xây dựng mạng lưới chăm sóc chuyên khoa liên thông từ bệnh viện tuyến cuối đến y tế cơ sở theo quy mô vùng, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, hiệu quả.

Thứ sáu, phát triển thêm các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trong bối cảnh già hóa dân số và đô thị hóa nhanh.

Thứ bảy, thúc đẩy phát triển du lịch y tế gắn với y học chuyên sâu và y học cổ truyền.

Thứ tám, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực y tế.

Mô hình y tế chăm sóc người cao tuổi

Từ ngày 1.7.2025, sau khi hợp nhất với y tế Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), ngành y tế TP.HCM vận hành trên không gian siêu đô thị hơn 14 triệu dân, trở thành hệ thống y tế có quy mô lớn nhất cả nước. Trước yêu cầu mới, ngành y tế phát triển theo định hướng hệ sinh thái y tế đa cực, đa trung tâm, nhằm bảo đảm phân bổ nguồn lực hợp lý và bao phủ toàn diện địa bàn.

Trong đó, TP.HCM có khoảng 1,6 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 11% dân số. Trước thực tế này, TP.HCM đang xây dựng đề án phát triển các mô hình y tế, như nhà dưỡng lão, thích ứng với quá trình già hóa dân số giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo. Đề án bảo đảm phù hợp với chiến lược dân số quốc gia và đặc thù của TP.HCM.

Có nhiều mô hình chăm sóc y tế cho người cao tuổi trên địa bàn TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Theo định hướng, hệ thống dưỡng lão sẽ phát triển theo mô hình đa tầng dịch vụ, bao gồm chăm sóc tại nhà, chăm sóc ban ngày, nhà ở có hỗ trợ, dưỡng lão - điều dưỡng, đến chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời. Mục tiêu là bảo đảm người cao tuổi được chăm sóc đúng mức độ, đúng thời điểm, góp phần nâng cao chất lượng sống và giảm tải cho hệ thống y tế.

Thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo mô hình Cuba Bên cạnh đó, ngành y tế TP.HCM đang xây dựng đề án và kế hoạch thí điểm mô hình bác sĩ gia đình tại một số phường, xã theo mô hình của Cuba và một số quốc gia có nền y khoa tiên tiến, phù hợp với thực tiễn của TP.HCM. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tăng cường vai trò y tế cơ sở, nâng cao khả năng quản lý sức khỏe ban đầu cho người dân, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên trong thời gian tới.



