'View khám bệnh triệu đô' ở trung tâm TP.HCM

Sáng 31.12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ra mắt cơ sở 2 tại số 25 Lê Lợi, phường Bến Thành (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cũ). Kể từ ngày 1.1.2026, người dân trung tâm TP.HCM và khu vực lân cận sẽ được khám chữa bệnh ở bệnh viện cấp chuyên sâu, đầy đủ chuyên khoa sâu. Điểm đặc biệt là nơi này có "view khám bệnh triệu đô".

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cũ đã trải qua 111 năm hoạt động (từ năm 1914), nay sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định và trở thành cơ sở 2, mở ra một chương mới trong hành trình phục vụ sức khỏe nhân nhân.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 ẢNH: DUY TÍNH

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 có diện tích đất gần 5.500 m2, tọa lạc ở vị trí đắc địa trung tâm TP.HCM, ngay Công trường Quách Thị Trang. Mặt trước là đường Lê Lợi, bên hông là đường Huỳnh Thúc Kháng.

Điều ít người biết, trong bệnh viện hiện có một phòng được thiết kế với "view khám bệnh triệu đô" - Phòng Khám quốc tế dành cho người nước ngoài.

Ở phòng khám này, bác sĩ và người bệnh quay mặt ra hướng Công trường Quách Thị Trang, nhìn thấy rõ mồn một mặt chính chợ Bến Thành (cửa nam), thậm chí là nhà ga metro, công viên 23.9...

"View khám bệnh triệu đô" - Phòng Khám quốc tế dành cho người nước ngoài ẢNH: DUY TÍNH

PGS-TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, những ngày qua bệnh viện ghi nhận khá đông người nước ngoài đến khám chữa bệnh.

Với lợi thế "view khám bệnh triệu đô" này, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định khẳng định đang xây dựng chương trình khám chữa bệnh cho du khách. Trong đó, kết hợp với các công ty lữ hành chăm sóc sức khỏe cho du khách.

Mặt khác, bệnh viện tập trung khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tầm cao hơn trước, đầy đủ chuyên khoa; điều trị trong ngày. Phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thiết lập các phương án trình cấp cứu chuyên sâu, cấp cứu lễ hội, cấp cứu thảm họa.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 hình thành trung tâm cấp cứu - hồi sức chuyên sâu ẢNH: DUY TÍNH

Việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (cấp cơ bản) vào Bệnh Nhân dân Gia Định (cấp chuyên sâu), về mặt quản lý Nhà nước là tái cấu trúc hệ thống y tế TP.HCM theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phát triển theo chiều sâu. Còn đối với người dân, đó là niềm hạnh phúc thật sự.

10 năm trước, ông N.V.Ch, 60 tuổi, ở xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Ông đến bệnh viện khám, lấy thuốc uống khi sức khỏe gặp vấn đề. Gần đây, ông bị tăng huyết áp nên phải khám, lấy thuốc định kỳ. Sáng 31.12, ông lại đến thời gian tái khám.

Khi biết Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định và "nâng cấp" thành cấp chuyên sâu, ông Ch. bày tỏ niềm vui.

"Bệnh viện phát triển tốt chừng nào bệnh nhân mừng chừng nấy. Kỹ thuật cao thì đỡ một chút, mừng một chút. Có bác sĩ giỏi thì đỡ phải chuyển bệnh viện tuyến trên, đi khám bệnh một tuyến thôi. Trước đây phải chuyển chỗ này, chỗ kia, tốn tiền này nọ tùm lum hết…", ông Ch. tâm sự với PV Báo Thanh Niên.

Người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 sáng 31.12 ẢNH: DUY TÍNH

Ông P.D.T, 76 tuổi, ở phường Tân Hưng (quận 7 cũ) sáng 31.12 đi tái khám bệnh mạn tính, cũng phấn khởi chia sẻ: Thương hiệu Bệnh viện Nhân dân Gia Định có từ trước và được nhiều người bệnh đánh giá cao, bởi trình độ bác sĩ chuyên môn cao. Việc Bệnh viện Nhân dân Gia Định hình thành tuyến chuyên sâu tại cơ sở 2 sẽ phục vụ nhân dân tốt hơn, được bệnh nhân tin tưởng.



