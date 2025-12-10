Vì sao dự án xây Bệnh viện Nhân dân Gia Định gia hạn đến lần thứ 7?

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Bệnh viện Nhân dân Gia Định về kết luận giám sát, đánh giá đầu tư dự án xây dựng thay thế khối điều trị nội trú của bệnh viện này.

Theo đó, Sở Xây dựng chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết tháng 10.2026 như kiến nghị của chủ đầu tư (Bệnh viện Nhân dân Gia Định). Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là để chủ đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án (nhà thầu hoàn thành công trình, tổ chức nghiệm thu, kiểm toán, lập hồ sơ quyết toán) là phù hợp với tình hình thực tế.

Giám sát chặt việc thi công Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Về nguồn vốn đầu tư, theo Sở Xây dựng, dự án đã hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 100% (400 tỉ đồng). Phần còn lại đang sử dụng vốn từ quỹ phát triển sự nghiệp và vốn vay. Do đó, việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án qua năm 2026 không cần thực hiện việc chuyển giai đoạn trung hạn 2026 - 2030 đối với phần vốn đầu tư công.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn giám sát chịu trách nhiệm quản lý tiến độ thực hiện của nhà thầu (liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Thành Đô và Công ty cổ phần TPS Thành Phong). Đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung cam kết của nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Dự án xây dựng, thay thế khối điều trị nội trú Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhiều lần phải gia hạn thời gian thi công ẢNH: DUY TÍNH

Dự án xây dựng, thay thế khối điều trị nội trú Bệnh viện Nhân dân Gia Định công suất 700 giường bệnh, có tổng đầu tư hơn 761 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách 400 tỉ đồng, phần còn lại là vốn vay và vốn quỹ phát triển hoạt động của bệnh viện.

Dự án được khởi công ngày 17.3.2020, dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau 2 năm. Thế nhưng, đến nay đã hơn 5 năm rưỡi, được Sở Xây dựng gia hạn đến lần 6 (đến hết tháng 10.2025) và đây là lần gia hạn thứ 7.

Trước sự ì ạch của công trình, tháng 7.2024, nhà thầu từng bị chủ đầu tư dự kiến xử phạt hơn 2,2 tỉ đồng. Tiếp đến, ngày 12.9.2025, chủ đầu tư thông báo chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu. Nhưng ngay sau đó nhà thầu xin tiếp tục thi công và khẳng định đến ngày 30.4.2026 nếu không bàn giao công trình đưa vào sử dụng thì sẵn sàng bồi thường toàn bộ tổn thất cho các bên.

Chậm tiến độ 2 tuần liên tiếp sẽ chấm dứt hợp đồng vô điều kiện

Sở Xây dựng TP.HCM nhận xét, thời gian qua, tiến độ thực hiện dự án nói trên chậm trễ xuất phát từ nhà thầu. Liên danh nhà thầu không đảm bảo nguồn vốn và nhân lực, trang thiết bị để thi công… Ngoài ra, việc nhập khẩu các trang thiết bị hoàn thiện, vật tư y tế nhập khẩu từ châu Âu gặp nhiều khó khăn (đàm phán, vận chuyển, trượt giá ...) cũng làm ảnh hướng đến tiên độ thực hiện.

Từ tháng 9.2025 đến nay, qua kiểm tra trực tiếp của Sở Xây dựng và Sở Y tế cho thấy, trung bình có từ 96 - 180 công nhân/ngày. Nhà thầu thi công hiện nay thực hiện hạng mục phần xây dựng, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống khí y tế, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió, hệ thống thoát nước ngoài nhà, lắp đặt hệ thống nước R.O…

Việc dự án thi công ì ạch khiến bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân Gia Định gặp nhiều khó khăn vì cơ sở cũ, quá tải ẢNH: DUY TÍNH

Lần này, sau khi chấp thuận gia hạn, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư bổ sung điều khoản xử phạt hợp đồng.

Theo đó, nếu nhà thầu chậm tiến độ thi công, phạt 0,1% giá trị khối lượng tiến độ bị chậm cho 1 tuần vi phạm (tính từ ngày 1.10.2025 - 30.4.2026). Nhà thầu có trách nhiệm báo cáo, so sánh tiến độ thực hiện trong tuần với tiến độ thực hiện theo kế hoạch gửi chủ đầu tư vào 14 giờ thứ sáu hàng tuần.

Đặc biệt, nhà thầu không đảm bảo tiến độ 2 tuần liên tiếp theo văn bản cam kết thì hợp đồng sẽ được chấm dứt vô điều kiện và liên doanh nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất cho các bên.